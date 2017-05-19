Galatasaray: 2 - Osmanlıspor: 0

İSTANBUL,() -
STAT: TT Arena
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan (Dk. 63 G. Rodrigues), Sneijder, Bruma (Dk.86 Josue), Eren(Dk. 59 Podolski)
OSMANLISPOR: Karcemarsmas, Vrsajevic (Dk. 76 Regattin), Koray, Numan, Muhammed, Prochazka, Umar (Dk. 63 Musa), Luiz Carlos, Ndiaye, Bifouma (Dk. 86 Rusescu), Webo
GOLLER: Dk. 24 Sneijder, Dk.35 Sinan Gümüş (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Numan, Regattin (Osmanlıspor)
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray - Osmanlıspor'u konuk etti. Türk Telekom Arena'da oynanan maç Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.