Gabon - Burkina Faso: 1 - 1 (Afrika Uluslar Kupası)

2017 Afrika Uluslar Kupası A Grubu mücadelesinde Gabon ile Burkina Faso 1 - 1 berabere kaldı.

Stade d Angondje Stadı'nda oynanan maçta Burkina Faso, 23. dakikada Prejuce Nakoulma ile öne geçti. Gabon ise 38. dakikada penaltıdan Pierre Aubameyang ile gol bularak maçın skorunu tayin etti.

Gabon'da oynayan Kardemir Karabüksporlu Andre Poko, 75 dakika sahada kaldı. Burkina Faso'da ise Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore 90 dakika forma giyerken, Kayserisporlu Alain Traore de 77 dakika sahada kaldı.

İSTANBUL /