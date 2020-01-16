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'Futbolun altın kareleri' sergisine büyük ilgi
SPOR 16.01.2020, 18:11
Foto muhabirleri Mesut Işık ve Büşra Kaya'ya ait ‘Futbolun altın kareleri’ isimli fotoğraf sergisi Anadolu Sağlık Merkezi’nde devam ediyor. Bir hafta boyunca hastanenin giriş katında devam eden sergiye hastane çalışanlarının yanı sıra hastalar da büyük ilgi gösteriyor.
Sahalarda yaşanan puan mücadelesinde 'An'ları yakalayarak zorlu mücadeleye ışık tutan kareleri sergide futbolseverlerle buluşturan muhabiri Mesut Işık, 2'nci sergisini açtığını belirterek, "Sergimizin 2'ncisini açtık futbolun altın kareleri adıyla. Sergide Süper Lig'den, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın maçlarından olmak üzere toplam 50 tane fotoğrafımız mevcut. Sergimiz 6-10 tarihleri arasında Gebze Ticaret Odası'nda gerçekleşti. 13-17 Ocak arasında Anadolu Sağlık Merkezi'nde devam ediyor ve 18-26 Ocak tarihlerinde Gebze Center AVM'de olacak. Sergimizin Anadolu Sağlık Merkezinde hastane çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının da büyük ilgi göstermesi bizleri çok memnun etti" dedi.
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