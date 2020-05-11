Futbolseverler Futbol heyecanını Evlerinde yaşadı

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları E-Futbol turnuvasıyla hafta sonu boyunca iki gün süreyle karşı karşıya geldi. Mart ayından beri uzak kaldığımız Süper Lig heyecanı, bu hafta sonu Kulüpler Birliği ve Master of Gamers espor turnuva platformu ev sahipliğinde gerçekleşti.

Süper Lig’de forma giyen 18 futbolcunun kendi takımlarını temsilen nefes kesen turnuvaları

yayıncı kuruluş ve Youtube kanallarından canlı olarak yüzbinler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Sosyal medyada da trend topic olan Türkiye E-Futbol Turnuvası’na övgüler yağdıran taraftarlar pandemi dönemindeki zorlu süreçte futbol ruhunu tekrar evlerde yaşattıkları için teşekkür ettiler.

Futbolsuz geçen günlere adeta ilaç gibi gelen en heyecanlı mücadele ise ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip olmasıydı.

Çeyrek finalin son ayağında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray'dan Emre Akbaba karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Turnuvanın final mücadelesinde ise Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ile Kasımpaşa'dan Anıl Koç final maçında karşı karşıya geldi. Anıl Koç'u Kasımpaşa, 3 maçlık final serisinde ilk iki maçı alarak (4-2, 2-1) Erdoğan Yeşilyurt'lu Sivasspor'u 2-0 ile geçti ve şampiyonluğa uzandı.

Şampiyonluğu final maçında kaybeden Erdoğan Yeşilyurt " Çok güzel bir organizasyondu. Belki senede 2-3 kez yapılır. Anıl'ı tebrik ediyorum. Hayatımda böyle hareketli ve topu tutan bir rakibe karşı oynamadım. Alışmam zor oldu. Anıl, benden daha iyi bir oyuncu. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Şampiyon Anıl Koç ise, "Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum. Koita'yla hat-trick yaptığımda ona mesaj atıp söyledim. 'İnşallah finalde kazanırsın.' demişti. Çok güzel bir turnuva oldu. Bir daha yaparsanız, yine gelirim. İnşallah en kısa zamanda corona virüsü yenip, gerçek yeşil sahalara döneriz. dedi

Kıyasıya rekabet ve heyecan dolu Espor turnuvalarıyla futbol ruhunu evlerde kesintisiz yaşatan Master of Gamers platformuna ise Türkiye E-Futbol Turnuvasını düzenlediği için büyük alkış aldı. Esporun ülkemizde ne kadar geliştiğini ve ulaştığı kitlenin her geçen gün arttığı böyle bir espor turnuvası platformunun organizasyonuyla anlaşılmış oldu.

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