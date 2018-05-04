Futbolda U-19 Grup Müsabakaları Burdur'da başladı

Mesut MADAN/BURDUR,()

Futbolda U-19 Türkiye Şampiyonası 1'inci Kademe Grup maçları Burdur'da başladı.

Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan ve dört gün sürecek karşılaşmalarda iki grupta 6 takım mücadele edecek. A Grubu'nda Afjet Afyonspor, Konya Ereğlispor ve Isparta Davrazspor, B Grubu'nda ise Denizli Yeşilköyspor, Muratpaşa Belediyespor ve Yeni Milasspor yer alıyor. Turnuvanın açılış maçında Afyon Afjetspor, Konya Ereğlispor'u 2-1 mağlup ederken, diğer maçta ise Muratpaşa Belediyespor ile Denizli Yeşilköyspor 1-1 berabere kaldı.

Gruplarında birinci olan takımlar final müsabakası oynayacak. Burdur Grubu'nu birinci bitiren takım, yeri ve zamanı daha sonra belli olacak merkezde Türkiye finallerinde mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muratpaşa Bld.Spor-Denizli Yeşilköyspor maçından

- Denizli Yeşilköysporun golü

- Gol sevinci

- Muratpaşa Bld sporun golü

- Gol sevinci

- Detaylar

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