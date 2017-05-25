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Futbolda mafya işi vergi

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü. Katalonya'nın önemli gazetelerinden La Vanguardia başta...

Futbolda mafya işi vergi

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.
Katalonya'nın önemli gazetelerinden La Vanguardia başta olmak üzere bazı İspanyol medya kuruluşlarında çıkan haberlerde, Ronaldo'nun 2011-2014 yıllarında imaj gelirlerinden 8 milyon euro'luk vergi kaçırdığı iddiasıyla maliyenin, dün Madrid'deki mali ve ekonomik yolsuzluklar savcılığına suç duyurusunda bulunduğu ve savcılığın da hemen konuyu araştırmaya başladığı bildirildi. Verilen bilgilerde, Ronaldo'yu suçlayacak yeterli delile sahip olduğu ileri sürülen savcılığın, 30 Haziran'a kadar dava açma girişimlerine başlayacağı iddiasında bulunuldu.

İSTANBUL /

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