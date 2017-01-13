Futbolda cumartesi programı

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Cumartesi (yarın) programı şu şekilde: SPOR TOTO SÜPER...

13 Ocak 2017 Cuma 12:36