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Futbolda cumartesi programı

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Cumartesi (yarın) programı şu şekilde: SPOR TOTO SÜPER...

Futbolda cumartesi programı

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci yarının başlaması ile yarın 8 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 14 Ocak Cumartesi (yarın) programı şu şekilde:

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

TFF 1. LİG

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

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