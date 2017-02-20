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Futbolcusu hakemin yüzüne forma atan amatör takım 3-0 mağlup

TOKAT'ta amatör maçta futbolcusu hakem Hasan Eraslan'a forma atan Niksar Belediyespor, 3-0 hükmen yenik sayılırken formayı atan futbolcu Fıratcan Koçboğaz hakkındaki kararın daha sonra verileceği bildirildi. Tokat Süper Amatör...

Futbolcusu hakemin yüzüne forma atan amatör takım 3-0 mağlup
TOKAT'ta amatör maçta futbolcusu hakem Hasan Eraslan'a forma atan Niksar Belediyespor, 3-0 hükmen yenik sayılırken formayı atan futbolcu Fıratcan Koçboğaz hakkındaki kararın daha sonra verileceği bildirildi.
Tokat Süper Amatör Lig'de 3 hafta önce Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor karşılaştı. Maçın 32'nci dakikasında Niksar Belediyesporlu Fıratcan Koçboğa, kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Hasan Eraslan'a itiraz etti. Hakem de futbolcuya itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Fıratcan Koçboğa, itirazlarını sürdürünce hakem, 2'nci sarı karttan sonra kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. Bu sırada hakem Hasan Eraslan, futbolcu Fıratcan Koçboğa'nın üzerinden çıkarttığı formayı yüzüne attığını belirterek Niksar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmayı tatil etti.
Amatör Futbol Disiplin Kurulu, "Futbol müsabaka talimatı 23'üncü maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca Niksar Belediyespor takımının 3-0 hükmen yenik sayılmasına, Erbaa Güreş İhtisasspor takımının 3-0 hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir" aıklaması yaptı.
Bu arada olaylı maçtan sonra hakem Hasan Eraslan, ilk kez bu hafta Bölgesel Amatör Lig 4'üncü grupta dün oynanan Görelespor-Yolspor maçında yan hakem olarak görev aldı.

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