Futbolcular yönetime maçta tepki gösterdi

MERSİN, () - Mersin'in TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Tarsus İdmanyurdu'nun futbolcuları, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile Fatih Karagümrük maçının ilk dakikasında hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 32'nci haftasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Şehir Stadı'nda oynanan maçın başlama düdüğü ile birlikte orta yuvarlakta toplanan ev sahibi ekibin futbolcuları, 2 milyon TL'lik alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile 1 dakika hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti. Bu sırada Fatih Karagümrüklü futbolcular da pas yaparak ev sahibi ekibin oyuna dönmesini bekledi. Tribündeki taraftarlar da alkışları ile futbolculara destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Futbolcuların protestosu

(FOTOĞRAFLI)