Futbolcular tekme tokat kavga etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

Çorum'un İskilip ilçesinde Çorum 1'inci Amatör takımlarından İskilipspor ile Çimentospor maçında çıkan kavgada futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi.

İskilipspor ile Çimentospor 23'üncü hafta maçında İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı'nda oynanan maçta olaylar çıktı. Konuk Çimentospor'un 3-0 önde olduğu maçın son dakikalarında futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma taraftarın da sahaya girmesiyle kavgaya dönüştü. Bir anda saha içi karıştı. Birbirlerine tekme, tokat savuran futbolcular ve taraftarları jandarma güçlükle ayırdı. Hakem soyunma odasına girerek maçı tatil etti.

Öte yandan aldığı darbe sonucu yaralanan futbolcu Mert Cankat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki takımın futbolcuları birbirlerinden şikayetçi oldu.

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