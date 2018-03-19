Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

Futbolcular tekme tokat kavga etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() Çorum'un İskilip ilçesinde Çorum 1'inci Amatör takımlarından İskilipspor ile Çimentospor maçında çıkan kavgada futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi.  İskilipspor ile Çimentospor 23'üncü hafta maçında...

Futbolcular tekme tokat kavga etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

Çorum'un İskilip ilçesinde Çorum 1'inci Amatör takımlarından İskilipspor ile Çimentospor maçında çıkan kavgada futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi. 
İskilipspor ile Çimentospor 23'üncü hafta maçında İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı'nda oynanan maçta olaylar çıktı. Konuk Çimentospor'un 3-0 önde olduğu maçın son dakikalarında futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma taraftarın da sahaya girmesiyle kavgaya dönüştü. Bir anda saha içi karıştı. Birbirlerine tekme, tokat savuran futbolcular ve taraftarları jandarma güçlükle ayırdı. Hakem soyunma odasına girerek maçı tatil etti.
Öte yandan aldığı darbe sonucu yaralanan futbolcu Mert Cankat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki takımın futbolcuları birbirlerinden şikayetçi oldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314