Futbolcular Belek'te tatilde

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()



SPOR Toto Süper Lig'de ve Avrupa liglerinde mücadele eden futbolcuların bir bölümü, sezonun yorgunluğunu Antalya Belek'te atıyor.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan, Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Regnum Carya Golf Otel, Süper Lig ve Avrupa liglerinde mücadele eden kulüplerden futbolcuların tatil için tercihi oldu. Otelde Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe, bir dönem Beşiktaş'ta futbol oynayan Holosko, Göztepespor'dan Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi, Sporting Lizbon'dan Radosav Petroviç, Crvena Zvezda'dan Luka Adzic, Anderlecht'ten 2 futbolcu ve bunun yanında birçok yabancı futbolcu, tatil için Belek'te buluştu.

Futbolcular, Ali Şafak Öztürk ile futbol üzerine de sohbet etti.

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