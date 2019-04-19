Futbolcu kızlar doluya tutuldu

Turgay İPEK / ERZURUM () - Erzurum'da oynanan TFF Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın final maçına yağan dolu ve soğuk hava damgasını vurdu. Maçın devre arasında şiddetli yağan kar yeşil sahayı bir anda beyaza boyadı.

Dört takımın mücadele ettiği müsabakalarda Trabzon İdman Ocağı ile Erzincan Gençler Gücü rakiplerini yenerek bugün final maçına çıktılar. Kazım Karabekir Stadı Kampüsü'ndeki GSİM 2 nolu sentetik sahada karşılayan kadınların maçı kıran kırana geçti. Maçın ilk yarısına doğru başlayan dolu yağışı hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü ile birlikte hızını artırdı. Beyaza bürünen sahaya çıkan sporcular hem üşüdü hem de zeminin kaygan olması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekti. Yedek futbolcular ise mont ve kaban olmak üzere ne bulduysa giyindiler. İlk yarısı 0-0 sona eren maçı 1-0 yenik düşmesine rağmen Erzincan Gençler Gücü rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

Erzincan Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Bülent Sarıkaya, "Gerçekten çok soğuk bir havada oynuyoruz. Bu havada Erzurum'a müsabakanın verilmesi bizim için şanssızlık oldu. Trabzon'la maçımızı yapıyoruz. Gerçekten şu an futbol oynamaya elverişli hava yok. Çocukların sağlığı risk altında" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan detaylar

- Antrenörün açıklamaları

- Kadın futbolcunun açıklamaları

- Müsabakadan detay görüntüler

- Yaralanan sporculardan detay