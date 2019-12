Futbol taraftarları TFF'nin talimat değişikliğine karşı: Etik değil

"Bu kurala uymayanlar ödüllendirildiği gibi en başından yüzde 30 limitine uyan kulüpler cezalandırılmış oluyor"

Kaan ÜLKER - İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sezon başında açıkladığı yüzde 30'luk harcama limit aşımını yüzde 40'a çıkartmasının ardından futbolseverler talimat değişikliğini yorumladı.

Statlara maç izlemeye gelen taraftarlar; TFF'nin harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartmasının yanlış olduğunu belirterek, "Bu kurala uymayanlar ödüllendirildiği gibi en başından yüzde 30 limitine uyan kulüpler cezalandırılmış oluyor. Vergi aflarında da kulüplere aynı şeyler yapılıyor, kimisi vergisini ödüyor, vergisini ödemeyenin ise vergisi siliniyordu" şeklinde konuştular.

mikrofonlarına konuşan taraftarların konuyla ilgili yorumları şöyle;

- "Şimdi sezona bir kuralla başlanıyor, sezon devam ederken yarışmacı bir ortam var şu an. Bu yarışmacı ortamda artışın doğru olmadığını düşünüyorum. Şu an bütün kulüplerin durumu ortada. Böyle bir ortamda bu artışın ben etik olmadığını düşünüyorum. Bu kararın toplumda çok doğru karşılanacağını düşünmüyorum, sezon başlarken bir kural nasılsa öyle de devam etmesi gerekir. Ara transfer döneminde büyük kulüplerin yararına olması için yapılmış bir şey bu, bunu kimse tartışamaz. Şöyle de bir şey var ki bu kural artık uygulanmış ve değişebilecek bir şey değil, teknik olarak yaklaşmak gerekirse doğru transferi yapan avantajlı olacaktır. Fakat dediğiniz gibi artış yüzde 10 olduğu için büyük takımların daha yararına olacaktır."

- "Bu kurala uymayanlar ödüllendirildiği gibi en başından yüzde 30 limitine uyan kulüpler cezalandırılmış oluyor. Vergi aflarında da kulüplere aynı şeyler yapılıyor, kimisi vergisini ödüyor, vergisini ödemeyenin ise vergisini siliyorsun. Kısacası kurala uyanı cezalandırmış oluyorsun, burada etik problemi var. Büyük ve küçük kulüp farkı olarak da bu sene ligde büyükler çok yok, Sivas çok iyi, Malatya ve Alanya iyi fakat futbol endüstrisi bundan biraz rahatsız gibi. Devre arasında biraz dokunmak istiyorlar gibi 'siz bir aşağı gelin bakalım' diye. Beşiktaşlıyım, bu durum Beşiktaş'ın da faydasına olacaktır illa ki. Ama Beşiktaş'tan dolayı olduğunu düşünmüyorum, endüstri, Anadolu takımlarının Fenerbahçe ve Galatasaray'ın altında kalmasından biraz rahatsız."

- "Bence çok yanlış bir karar. TFF'nin transfer sezonu yaklaşınca limiti yüzde 40'a çıkarması çok yanlış. Onun bir etkisi vardır tabii ki, baktığımız zaman bana göre büyük kulüpler Türkiye'yi temsil ediyor, küçük kulüplerin çok etkisi yok.

- "Bu karar Anadolu kulüplerine yaramıştır, bir de desteklediği kulüpler varsa onlara yaramıştır."

- "Sezonun başında değil de neden ortasında yapıyorsunuz? O zaman bütün takımlar etkilenecekse yapmayın. Biz karşıyız ve tekrar eski haline döndürülmesini istiyoruz. Takımı da etkiliyor, futbolcuları da etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Bütçe zaten kısıtlı, bir de onlar olunca da herkes isyan ediyor. Bence geri alınsın.

