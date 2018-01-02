Futbol takımlarının Serik kampı başlıyor

SÜPER Lig ekipleri ikinci yarı kamp dönemi için Antalya'nın Serik ilçesinde toplanacak. 4 büyükler de dahil takımların tamamına yakını hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.

Süper Lig'e verilen aranın ardından futbol takımları devre arası kampını Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde geçirecek. Bugün Göztepe, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği takımları kamp için toplanmaya başlayacak. Diğer takımlar da belirledikleri tarihlerde kamp yapacakları otellere gelecek. 25 otel ve 60 futbol sahasının bulunduğu Belek turizm merkezinde kamp yapacak takımlar, çalışmaları kapsamında hazırlık maçları da oynayacak.

Lider Medipol Başakşehir 4-12 Ocak, takipçisi Galatasaray 7-15 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp yapacak. Fenerbahçe 5-13 Ocak, Beşiktaş 3-15 Ocak, Trabzonspor 3-13 Ocak, Kayserispor 5-15 Ocak, Göztepe 2-14 Ocak, Bursaspor 4-12 Ocak, Evkur Yeni Malatyaspor 3-15 Ocak, Kasımpaşa 2-14 Ocak, Teleset Mobilya Akhisarspor 4-14 Ocak, Osmanlıspor 4-12 Ocak, Gençlerbirliği 2-12 Ocak, Kardemir Karabükspor 3-14 Ocak tarihleri arasında Belek'te devre arası kampını gerçekleştirecek. Atiker Konyaspor'un 3 Ocak'ta başlayacağı Belek kampını ne zaman tamamlayacağı belirtilmezken, Demir Grup Sivasspor ise 3-15 Ocak'ta Manavgat ilçesinde kamp yapacak.

Antalya kentinin takımları Antalyaspor 4-14 Ocak'ta, Aytemiz Alanyaspor da 3-13 Ocak'ta kendi tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarını yapacak.

Belek'te 2-7 Ocak tarihleri arasında MHK Kış Semineri ve Kokart Töreni ile 9-10 Ocak'ta da Türkiye Spor Yazarları Derneğini'nin (TSYD) semineri de gerçekleştirilecek.

YABANCI TAKIMLAR DA GELECEK

Belek devre arasında yabancı takımların da gözdesi olacak. Ocak-Nisan döneminde 20 farklı ülkenin süper lig ve alt liglerinde 1500 takımın Antalya'da kamp yapması ve 100 milyon doların üzerinde gelir bırakması hedefleniyor. Rusya, Ukrayna, Belarus, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Arap ülkelerinden süper lig takımları kamp için rezervasyon yaptırdı. Antalya bölgesinde özel sektöre ait FIFA standartlarında 157 tesis kamp dönemi için hazırlık yaptı. Yabancı ülke takımlarının önümüzdeki haftadan itibaren toplanmaya başlayacağı belirtildi.