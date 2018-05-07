Futbol Şampiyonası'nın kazananı İstanbul Esenyurt Üniversitesi oldu

İSTANBUL, () - TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TUSF) düzenlediği İstanbul 2. Lig Futbol Şampiyonası'nda İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Işık Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın grup mücadelelerinde, Özyeğin, Sabancı, Yeditepe ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'yle karşılaşan İESU Futbol Takımı, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Türk Alman Üniversitesi'ni 7-0, yarı finalde ise Işık Üniversitesi'ni 2-0 yenen İESU Futbol Takımı finale yükselmeyi başardı.

"PES ETMEDİLER ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR"

Finalde Özyeğin Üniversitesi ile karşılaşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi nefes kesen mücadelenin 90'ıncı dakikasına 0-2 yenik girmesine rağmen, son dakikalarda bulduğu 2 golle skoru eşitledi.Şampiyonu belirleyecek penaltılarda rakibini 7-6 ile saf dışı bırakan futbol takımımız şampiyonluğa ulaşırken, 1. Lig klasmanına da yükselmeyi başardı. Maç sonunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Futbol Takımı antrenörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Soyal öğrencilerini tebrik etti.Soyal, "Umutlarımızın tükendiği noktada futbol mucizesi gerçekleştirdik. Takımımız her türlü övgüyü hak ediyor. Son dakikaya kadar pes etmediler ve şampiyonluğa ulaştılar. Birinci Lig'de de başarılı sonuç alacağımıza eminim" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ AİLESİ OLARAK EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİYİZ"

Maçın ardından Futbol takımı ve Futsal takımı kupalarını İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak’a sundu. İESU Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak da öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik ederek "Sportif ve kültürel birçok etkinliğe üniversitemiz olarak büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini en konforlu ve donanımlı spor alanlarında almaları için gereken tüm adımları atıyoruz. Tüm bu emeklerin karşılığını aldığımızı görmek bizlere mutluluk veriyor. Ben Futbol takımımızın 1.Lig'de de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğine inanıyorum. Biz İESU ailesi olarak onların en büyük yardımcısı ve destekçisiyiz’’ dedi.

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