Futbol sahasını boks ringine çevirdiler

SC Türk Genç ile Moorenbrunn arasında olaylar çıktı

Hakem ve üç futbolcu yaralandı

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG - (FOTOĞRAFLI)

Almanya A-Klasse 6. Grupta top koşturan SC Türk Genç Nürnberg II ile VfR Moorenbrunn arasında oynanan futbolcu maçında olaylar çıktı. Olaylarda hakem ile birlikte 3 futbolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sahada yaşanan olaylar üzerine 5-5 berabere devam eden maçın hakemi Deniz Satılmış, 85. dakikada mücadeleyi iptal etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan SC Türk Genç Nürnberg'in takım kaptanı Faik Inak, "Kendi sahamızda oynadığımız maçta her şey güzel gidiyordu. Iki takımın da bir iddiası yoktu. Maçın ikinci yarısında rakip takımın 90 numaralı oyuncusu oyuna dahil oldu. Her maçta olay çıkarttığı için daha önceden iyi tanıdığımız oyuncunun sahada yanına giderek, 'Lütfen en azından bu maçta tatsız olay çıkartma. Güzel bir maç oynayalım' diye ricada bulundum. Her şey güzel giderken ne olduysa 85. dakikada oldu. Bu dakikada hakemin üzerine giden yabancı düşmanı oyuncu, Türk hakem Deniz Satılmış'a saldırmaya başladı. Yumruk darbesiyle yaralanan hakemi korumuya çalışırken bu defa da biz saldırıya maruz kaldık. Hakem maçı iptal eder etmez hemen polisi çağırdık" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de olayın futbolculardan mı, taraftardan mı yoksa antrenörlerden mi kaynaklandığını bilmediklerini, bunun için de futbolcuların ifadesine başvurulacağını bildirdi.