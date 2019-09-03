Futbol kulüpleri yerli ve yabancı oyuncularla kadrolarını güçlendirdi

İSTANBUL, () -

Haziran ayında başlayan 2019-20 Süper Lig yaz transfer dönemi, dün itibarıyla son buldu. 17 Haziran tarihinde başlayan yaz 1'inci transfer dönemi 2 Eylül itibarıyla son buldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre "ara transfer" olarak adlandırılan 2'nci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak 2020'de başlayacak ve 31 Ocak'ta son bulacak.

Futbol kulüpleri yaz transfer döneminde yerli ve yabancı birçok oyuncuyla anlaşırken, kadrosunda görmek istedikleri diğer oyuncular için ise ara transfer dönemini bekleyecekler. Yaz boyunca bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren, bir yandan kadrolarını şekillendirmek için uğraşan kulüpler diğer yandan da takımlarında eksik olan bölgeleri tamamlamak için mesai harcadılar. Kadrolarını güçlendiren kulüpler, birbirinden önemli yabancı futbolcuları da kadrosuna kattı. Galatasaray'da Radamel Falcao, Trabzonspor'da Daniel Sturiddge, Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Beşiktaş'ta Kevin N'koudou gibi isimler Türkiye'nin yolunu tutun isimlerden oldu.

GALATASARAY TRANSFER DÖNEMİNE DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezonun iki kupalı şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu. Sarı-kırmızılılar kadrosunu toplam 14 futbolcu ile güçlendirirken 10 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Galatasaray bu transferler için toplam 9 milyon 10 bin Euro harcarken, transferlerden 9 milyon 330 bin Euro gelir elde etti. Geçtiğimiz yıl kadro darlığı nedeniyle 3 kulvarda zorluk yaşayan Galatasaray, bu yaz transfer döneminde kadro rotasyonunu güçlendirecek transferlere ağırlık verdi.

Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao'yu bedelsiz olarak kadrosuna katarken, Steven Nzonzi, Jean Micheal Seri, Mario Lemina, Emre Mor, Florin Andone ve Valentine Ozornwafor için kiralama bedeli ödedi. Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonlu şekilde kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın ise bonservisini aldı. Sarı-kırmızılılar Fernando Reges'i Sevilla'ya satarken Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e ,Kostas Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a ve Valentine Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı.

FENERBAHÇE'DE KADRO SİL BAŞTAN

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Fenerbahçe, bu yaz kadrosunu önemli yıldızlar ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler toplam 12 futbolcuyu renklerine bağlarken, 14 futbolcuyla ise yollarını ayırdı. Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe transfere toplam 16 milyon 400 bin Euro harcarken, oyuncu satışından ise 16 milyon 270 bin Euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler en çok transfer ücretini 6 milyon Euro ile Luiz Gustavo'ya harcarken, en çok geliri ise Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattığı Elif Elmas'tan kazandı. Fenerbahçe, Max Kruse, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, Adil Rami, Emre Belözoğlu'nu bedelsiz kadrosuna katarken, Vedat Muriç, Altay Bayındır, Zanka, Luiz Gustavo, Deniz Türüç ve Allahyar Sayyadmanesh'i bonservisiyle renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler Garry Rodrigues'i ise Al Ittıhad'dan kiraladı.

Fenerbahçe bu transfer döneminde; Eljif Elmas, Yasir Subaşı, Michael Frey, Mathieu Valbuena, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Diego Reyes, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Yassine Benzia, Islam Slimani, Andre Ayew, Carlos Kameni ve Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ AVCI YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANDI

Geçtiğimiz yıl beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, bu sezon Abdullah Avcı'nın oynatacağı futbol sistemine yönelik isimleri kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer döneminde 8 futbolcu katarken, 10 oyuncuyla ise yollarını ayırdı.

Beşiktaş, transfere toplam 15 milyon 850 bin Euro harcarken, transferden 2 milyon Euro'luk gelir elde etti. Siyah-beyazlılar en yüksek bonservis ücretli transferini Sırp futbolcu Adem Ljajic'in bonservisini İtalyan ekibi Torino'dan alarak gerçekleştirdi. Beşiktaş, Kevin N'koudou, Tyler Boyd, Victor Ruiz, Douglas'ı bonservisi ile renklerine bağlarken, Rebecho ve Mohamed Elneny kiralık olarak kadroya katıldı. Siyah-beyazlı ekip Garry Medel, Mustafa Pektemek, Adriano, Ricardo Quaresma, Gökhan Töre, Cyle Larin, Nicolas Isimat Mirin, Shinji Kagawa, Aras Özbiliz ve Tolga Zengin ile ise yollarını ayırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE OKAN BURUK DEĞİŞİMİ

Geçtiğimiz yıl ligde elde ettiği 8 puanlık farkı koruyamayarak şampiyonluğu rakibi Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir bu sezona yeni teknik direktörü Okan Buruk ile başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takıma takviyeler yapan turuncu-lacivetliler 15 futbolcuyu renklerine bağlarken, 13 futbolcu ile yollarını ayırdı. Transfere 5 milyon Euro harcayan Başakşehir, giden oyunculardan ise herhangi bir gelir elde edemedi. Turuncu-lacivertiler Enzo Crivelli, Miguel Vieria, Aziz Behich, Furkan Soyalp, Muhammed Şengezer, Mehmet Topal, Muhammet Demir, Berkay Özcan, Martin Skrtel, Muhammed Emin Sarıkaya, Fredrik Guldbrandsen, Danijel Aleksic, Okechukwu Azubuike, Ponck ve Doğanay Kılıç'ı renklerine bağlarken, Emre Belözoğlu, Fedor Kudryashov, Mevlüt Erdinç, Alpaslan Erdem, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Marcio Mossoro, Aurelien Chedjou, Serdar Taşçı ve Riad Bajic ile yollarını ayırdı.

TRABZONSPOR GENÇLERE YATIRIM YAPTI

Geçtiğimiz yılın 2'nci yarısında ligde başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor bu sezon genç futbolcular ile kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavililer 12 futbolcuyu renklerine bağlarken, 6 futbolcu ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibi transfer için 4 milyon 9 bin Euro harcama yaparken, transferden 16 milyon 500 bin Euro gelir elde etti.

Trabzonspor milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı 16,5 milyon Euro'ya Fransız ekibi Lille'e satışını gerçekleştirerek önemli bir gelir elde etti. Bordo-mavililer, Daniel Strudigge,, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Alexander Sörloth, Donis Avdijaj, Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nemanja Andusic ve Fıratcan Üzüm ile güçlendirirken, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Hugo Rodelllaga ve Zargo Toure ile yollarını ayırdı.

KASIMPAŞA

Kasımpaşa yaz transfer döneminde 8 oyuncuyu kadrosuna katarken, 11 futbolcu ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlılar gelen ve gidenler futbolcular şu şekilde:

GELENLER

Aytaç Kara (Bursaspor - bedelsiz)

Mustafa Pektemek (Beşiktaş - bedelsiz)

Mame Thaim (Ajman Club - bedelsiz)

Fatih Öztürk (Akhisarspor - bedelsiz)

Yusuf Erdoğan (Bursaspor - bedelsiz)

Ricardo Quaresma (Beşiktaş - bedelsiz)

Jorge Fernandes (Porto - kiralık)

Karim Hafez (Wadi Delga - kiralık)

GİDENLER

Trezeguet (Aston Villa - 10 milyon Euro)

Murat Berk Çolak, Mustafa Ethem (Kızılcabölük - kiralık)

Hasan Bilal (Keçiörengücü - kiralık)

Onur Ural (Nevşehir Bld - kiralık)

Ali Göçmen (Düzcespor - kiralık)

Eray Birnican (Alanyaspor - bedelsiz)

Tarkan Serbest (Austria Wien - kiralık dönüş)

Stipe Perica (Udinese - kiralık dönüş)

Simone Scuffet (Udinese - kiralık dönüş)

Josue Sa (Anderlecht - kiralık dönüş)

GÖZTEPE

Göztepe yaz transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna katarken, 10 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılarda gelen - giden futbolcular şu şekilde:

GELENLER

Eren Derdiyok (Galatasaray)

Batuhan Kırdaroğlu (Pendikspor)

Hüseyin Bulut (Borussia Dortmund)

Veli Çetin (Menemenspor)

Murat Paluli (Hatayspor)

Bubacarr Sanneh (Anderlecht)

Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir- kiralık)

Marcio Mossoro (Medipol Başakşehir)

Stafano Napoleoni (Medipol Başakşehir)

Leo Schwechlen (BŞB Erzurumspor)

GİDENLER

Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Axel Ngando (Auxerre)

Samed Ali Kaya (Adana Demirspor - kiralık)

Nabil Ghilas, Lumor Agbenyenu (Mallorca)

Adama Traore, Yoan Gouffran, Kadu, Yavuz Aygün (Boluspor- kiralık)

Fausto Grillo (kulüpsüz)

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor yaz transfer döneminde 19 ismi renklerine bağlarken, 16 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Gelen ve gidenler listesi şu şekilde:

GELENLER

Mostapha El Kabir (Kalmar FF)

Amadej Vetrih (NK Domzale)

Mahsun Çapkan (Fenerbahçe)

Burak Albayrak (Fenerbahçe)

Tarık Çetin (Fenerbahçe)

Ismael Diomande (SM Caen)

Dimitrios Chatziisaias (PAOK)

Nill De Pauw (Zulte Waregem)

Erdinç Karakaş (FC Köln)

Atakan Akkaya (Willem II'den Kiralık)

Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe'den Kiralık)

Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev)

Barış Alıcı (Fenerbahçe'den Kiralık)

Fernando Boldrin (İstakbal Mobilya Kayserispor)

Joseph Attamah (Medipol Başakşehir'den Kiralık)

Yusuf Acer (Altınordu)

Yan Sasse (Vasco da Gama)

Marko Scepovic (MOL Fehervar)

Umar Aminu (Osmanlıspor)

GİDENLER

Vedat Muriç (Fenerbahçe)

Marwane Saadane (Al-Fateh)

Samir Ujkani (Torino)

Armand Traore (Kulüpsüz)

Chidozie Awaziem (Leganes)

Okechukwu Azubuıke (Başakşehir)

Aatif Chahechouhe (Antalyaspor)

Davide Petrucci (Ascoli)

Mustafa Saymak (Expoli)

Musa Çağıran (Alanyaspor)

Prejuce Nakoulma (Kulüpsüz)

Mehmet Uslu (Adanademirspor)

Cihan Topaloğlu (Altay)

Ufuk Boncukçu (Ofspor)

Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Mert Kuleli (Kulüpsüz)

ANTALYASPOR

Antalyaspor transfer sezonunda 9 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi, 11 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlıların gelen-giden futbolcu listesi şöyle:

GELENLER

Aatif Chahechouhe - Ç.Rizespor - Bedelsiz geldi

Ufuk Akyol - F.Karagümrük - Bonservisi satın alındı

Harun Kavaklıdere - Bodrumspor - Bonservisi satın alındı

Eren Albayrak - Jubilo Iwata - Bedelsiz geldi

Gelson Dala - Sportinf Lizbon (Satın alma opsiyonlu kiralandı)

Gustavo Blanco Leschuk - Shaktar Donetsk - Bonservisi ile satın alındı

Amilton Minervino - Opsiyonu kullanıldı bonservisi alındı

Paul Mukairu - Altyapıdan geldi (U19)

Yakup Mert Çakır (Kaleci) - Galatasaray - Bedelsiz geldi

GİDENLER

Ozan Evrim Özenç - Boluspor

Osman Çelik - Erzurumspor

Jean Armel Drole - Las Palmas (Satın alma opsiyonlu-kiralık)

Souleymane Doukara - Al İttifak

Mevlüt Erdinç - Başakşehir (Kiralıktan döndü)

Willim Vainqueur - Toulousse

Abdelaziz Barrada - Al Shahania Katar

Zeki Yıldırım - Sözleşmesi feshedildi

Sergen Yatağan - Bodrumspor (Kiralık)

Erman Herman Vardar - Serik Belediyespor (Kiralık)

Cenk Şen - Serik Belediyespor (Kiralık)

YUKATEL DENİZLİSPOR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer döneminde 14 futbolcu ile kadrosunu güçlendirirken, 13 isimle yollarını ayırdı.

Gelen-giden futbolcuların listesi şu şekilde:

GELENLER

Hugo Rodallega (Trabzonspor)

Olcay Şahan (Trabzonspor)

Tiago Lopes (Kayserispor)

Cristian Sapunaru (Kayserispor)

Zeki Yavru (Akhisarspor),

Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Tolgahan Acar (Sivasspor)

Zakarya Bergdich (Belenenses)

Radoslaw Murawski (Palermo)

Hadi Sacko (Leeds United)

Modou Barrow (Reading)

Oscar Estupinan (Guimares)

Sedat Şahintürk (Beşiktaş)

Isaac Sackey (Alanyaspor)

GİDENLER

Asil Kaan Güler (VAN BBSK)

Alperen Babacan (Akhisarspor)

Furkan Şeker (Hatayspor)

Abdülkerim Bardakcı (Altay)

Gökhan Süzen (Ümraniyespor)

Taha Can Velioğlu (Manisa FK)

Burak Altıparmak (Bursaspor)

Ziya Alkurt (Kayserispor)

Deniz Vural (Altay)

Bilal Ould-Chikh (ADO Den Haag)

Lanre Kehinde (Incheon United)

Muhammet Himmet Ertürk (Giresunspor)

Seddar Karaman (1922 Konyaspor)

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor, bu yaz transfer döneminde 11 futbolcu ile kadrosuna katarken, 12 isim ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlılarda gelen-giden isimler şöyle:

GELENLER

Muammer Yıldırım (Kayserispor)

Abdou Razack Traore (Konyaspor)

Mamadou Samassa (Troyes)

Aaron Appindangoye (Ümraniye)

Caner Osmanpaşa (Akhisar)

Armin Djerlek (Partizan)

Mustapha Yatabare (Konyaspor)

Fernando Andrade (Porto-Kiralık)

Marcelo Goiano (Braga), Isaac Cofie (Sporting Gijon)

Barış Yardımcı (Bursaspor)

GİDENLER

Muhammet Demir(Başakşehir)

Mattias Bjarsmyr(Gençlerbirliği)

Sergio Rochet(Nacional)

Tolgahan Acar(Denizlispor)

Cem Özdemir(Menemen)

Özer Hurmacı(Bursaspor)

Delvin Ndinga, Gabriel Torje, Cyriac Gohi, Douglas Dos Santos(Beşiktaş)

Fousseni Diabate(Leicester City)

David Braz (Santos)

KONYASPOR

Konyaspor transfer döneminde 5 futbolcu ile kadrosunu güçlendirirken 5 isim ile de yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlılarda gelen- giden futbolcuların listesi şu şekilde:

GELENLER

Riad Bajic (Udinese'den Kİralık)

Marin Anicic (Astana)

Farouk Miya (HNK Gorica)

Levan Shengelia (Dinamo Tbilisi)

Ozan Can Oruç (Altınordu)

Alper Uludağ (Gençlerbirliği)

GİDENLER

Adis Jahovic (Yeni Matalyaspor)

Moryke Fofana (Yeni Malatya)

Abdou Razack Traore (Demir Grup Sivasspor)

Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Petar Filipovic (Lank)

Uğur Demirok ve Leonard Zuta ise başka bir takımla anlaşamadı. Kadro dışı bırakılmaları bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncuyu katarken, 18 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlıların gelen-giden listesi şöyle:

GELENLER

Daniel Candeias (Rangers)

Sadio Diallo ( Hatayspor)

Giovanni Sio (Montpellier)

Mats Seuntjens ( AZ Alkmaar)

Zargo Toure ( Trabzonspor)

Pierre Yves Polomat ( St Ettiene)

Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)

Abdoulaye Diallo ( Rennes)

Rahmi Can Karadaş ( Hacettepe)

Sefa Yılmaz ( Altınordu)

Mattias Bjarsmyr (Sivasspor)

Fabricio Baiano ( Maritimo)

Floyd Ayite (Fulham)

Flavio Ramos (Feirense)

Arda Kızıldağ (Hacettepe)

Abdullah Şahindere ( Altyapı)

Soner Dikmen (Kastamonuspor'dan kiralıktan döndü)

İlker Karakaş (Hacettepe)

GİDENLER

Mert Çetin - Roma

Hakan Arıkan - Kayserispor

Alper Uludağ - Konyaspor

Kari Arnason - Vikingur

Jailton - Tokyo Verdy

Ahmet İlhan Özek - Giresunspor

Bekir Yılmaz - Giresunspor

Selçuk Şahin - Bursaspor

Engin Bekdemir - Altınordu

Canberk Aydın - Menemenspor

Bady - Guarani

Taha Cengiz Demirtaş - Ümraniyespor

Mert Nobre - Futbolu bıraktı

Emrullah Şalk - Adana Demirspor

Cosmin Matei - Kulüpsüz

Deniz Yılmaz - Kulüpsüz

Luccas Claro - Kulüpsüz

Barış Başdaş - Kiralık geldiği Alanyaspor'a döndü, oradan Karagümrük'e imza attı.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Kayserispor yaz transfer döneminde 21 ismi renklerine bağlarken, 14 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Futbolcu listesi şöyle:

GELENLER

Eray İşcan (Galatasaray)

İsmail Çipe (Galatasaray-kiralık)

Hakan Arıkan (Gençlerbirliği)

Aymen Abdennour (Valencia)

Benoit Poulain ( FC Brügge)

Alpay Çelebi (Beşiktaş-kiralık)

Mert Kula (Sarıyer)

Yasir Subaşı (Fenerbahçe)

Miguel Lopes (Akhisarspor)

Emirhan Civelek (Galatasaray-kiralık)

Brice Dja Djedje (Ankaragücü)

Anthony Uzodimma (kulüpsüz)

Ziya Alkurt (Denizlispor)

Paul-Georges Ntep (Wolfsburg - kiralık)

Pedro Henrique (PAOK)

Ben Rienstra (Heerenveen)

Aksel Aktaş (Stade Reims B)

Furkan Polat (Çanakkale Dardanel)

Adryan Oliveira Tavares (FC Sion- kiralık)

Ömer Uzun (VfL Bochum U19)

Emmanuel Adebayor (Başahşehir)

GİDENLER

Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Fernando Boldrin (Çaykur Rize)

Muammer Zülfikar Yıldırım (Sivasspor)

Tiagor Lopes (Denizlispor)

Cristian Sapunaru (Denizlispor

Jean Armel Kana Bıyık (Gaziantep Gaszişehir)

Sakıb Aytaç (Yeni Malatyaspor)

Tjaroon Chery (Maccabi Haifa)

Silvestre Varela (kulüpsüz)

Asamoah Gyan (Kulüpsüz)

Berkant Şahin Kök (Etimesgut Belediye)

Adem Doğan (Yeni Orduspor - kiralık)

Mert Özyıldırım (Van Spor FK), Vedat Karakuş (Modafen Spor)

Oleksandr Kucher (Karpaty)

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, transfer döneminde 12 ismi kadrosuna kattı, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Gelen-giden futbolcu listesi şöyle:

GELENLER

Moryke Fofana (Konyaspor)

Adis Jahovic (Konyaspor)

Murat Akşit (Pendikspor)

Fabien Farnolle (gitti geri alındı)

Özer Özdemir (AC Le Havre)

Teenage Lingani Hadebe (Kaizer Chiefs)

Gökhan Töre (Beşiktaş)

Guilherme Costa Marques (gitti geri alındı)

Ufuk Ceylan (Alanyaspor)

Ghaylen Chaaleli (Empoli)

Afriyie Acquh (Empoli)

Sakıb Aytaç (Kayserispor)

GİDENLER

Adem Büyük (Galatasaray)

Danijel Aleksic (Ahli)

Bülent Cevahir (Karagümrük)

Ömer Şişmanoğlu (kulüpsüz)

Aboubakar Kamara (Fulham)

Murat Akça (Giresunspor)

Michael Pereira (CFR Cluj)

Mustafa Eskihellac (Boluspor)

Ertaç Özbir (Gençlerbirliği)

ALANYASPOR

Alanyaspor, yaz transfer döneminde 14 futbolcuyu renklerine bağladı, 23 isimle yollarını ayırdı.

Gelen-giden futbolcuların listesi şu şekilde:

GELENLER

Jose Carlos Coentrao Marafona (Braga)

Anastasıos Bakasetas (AEK Atina)

Emmanouil Siopis (Aris Selanik)

Juan Francisco Moreno Fuertes (Dep. La Coruna)

Lokman Gör (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)

Musa Çağıran (Osmanlıspor)

Onur Bulut (E. Braunschweig)

Salih Uçan (Empoli)

Tayfur Bingöl (Göztepe)

Umut Güneş (Stuttgart II)

Yacine Bammou (SM Caen) (Kiralık)

Eray Birniçan (Kasımpaşa)

Kaan Kanak (Adana Demirspor)

Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

GİDENLER

Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)

Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Darko Lazic (Saraybosna FK)

Deyvison Rogerio Da Silva/Bobo (Fesih)

Emre Güral (Eskişehirspor)

Erdinç Mergen (Malatya Yeşilyurt Belediyespor -kiralık)

Filipe Augusto Carvalho Souza (Fesih)

Glynor Orvil Plet (SC Telstar)

Ioannis Maniatis (Panionios GSS)

Isaac Sackey (Yukatel Denizlispor-kiralık)

Joel Chukwuma Obi (kiralıktan geri döndü)

Josef Sural (vefat)

Lucas Martin Villafanez (Monarcas Morelia)

Merih Demiral (Juventus)

Ozan Tufan (kiralıktan geri döndü)

Reşo Akın (Diyarbekir Spor)

Serges Flavier Mbilla Etame (sözleşme sonu)

Taha Yalçıner (Akhisarspor)

Ufuk Ceylan (BTC Türk Yeni Malatyaspor)

Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-kiralık)

Hakan Erçelik (Serik Belediye- kiralık)

Sıddık Çelik (Kastamonu 1966 )

Emre Bekir (Michalovce -Kiralık)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep transfer dönemini hareketli geçirdi. Kırmızı-siyahlı takım 15 kişiyi yollayarak 6 kişiyi kadroda tuttu, 17 yeni isim transfer etti.

GELENLER

Aziz Tetteh

Alin Tosca

Pawlowski

Papy

Yuri Lodygn

Güray Vural

Junior Morais

Kana Biyik

Muğdat Çelik

Kayode

Patrick Twumasi

Pawel Olkowski

Diarra

Ulaş Zengin

Raman Chibsah

Muhammet Demir

Furkan Soyalp

GİDENLER

Nihat Şahin

Fatih Gülmez

Ahmet Kesim

Yalçın Kılınç

Rıdvan Şimşek

Uğur Arslan Kuru

Mücahit Albayrak

Erhan Çelenk

Elmar

Cihat Çelik

Rydell Poepon

Yonathan Del Valle

Moussa Sow

Gökhan Alsan

İgor Silva

ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılamaması nedeniyle hiçbir oyuncuyu kadrosuna katamazken, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.

GİDENLER

Altay Bayındır - Fenerbahçe

Hadi Sacko - Denizlispor

Tyler Boyd - Beşiktaş

Kaan Uykur - Hopaspor (kiralık)