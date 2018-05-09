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Futbol hakemleri Bayraklı'da buluştu

İZMİR, () - BAYRAKLI Belediyesi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Halil Erdoğan Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvada sadece hakem ve gözlemciler futbol oynarken maçları kadın...

Futbol hakemleri Bayraklı'da buluştu

İZMİR, () - BAYRAKLI Belediyesi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Halil Erdoğan Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvada sadece hakem ve gözlemciler futbol oynarken maçları kadın hakemler yönetiyor. Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Türk sporunun gerçek kahramanları sizlersiniz" diyerek, turnuvanın başlama vuruşunu yaptı. İzmir'in ve Türkiye'nin ilk hakem eğitmeni olarak bilinen Halil Erdoğan'ın isminin verildiği turnuvaya Süper Lig hakemlerinin de yer aldığı 16 takım katıldı. 
Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri'ndeki 20 Mayıs'ta sona erecek organizasyona Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve FIFA eski hakemi Erol Ersoy, FIFA Hakemi Halis Özkahya ve Alper Ulusoy, Süper Lig Hakemi Hakan Ceylan ve Kutluhan Bilgiç ve gözlemciler katıldı. Belediye Başkanı Karabağ, "Spor camiasından gelen bir kardeşiniz olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türk sporunun gerçek kahramanları amatör spor yöneticileri, saha komiserleri, hakemleri ve sporcularıdır. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Çünkü adı üstünde amatör profesyonelce yıllarca yapılan bir iş değil, gönül işidir. Herkesin gönlüne yüreğine sağlık. Özellikle hakemlere. Hakemlerin işi zor" dedi.

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