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Futbol Federasyonu: "Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak"

İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır'da oynanmasını kararlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması...

Futbol Federasyonu: "Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak"

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır'da oynanmasını kararlaştırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da bu stadımızda yapılacak" açıklamasının ardından Futbol Federasyonu da bir bilgilendirme yaptı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır'da oynanmasını kararlaştırdı.
3 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir, Süper Kupa'nın da Konya ilinde oynanması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Ancak son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda; ülkemizin ne denli güçlü ve güvenli olduğunu göstermenin en iyi yolunun başta futbol olmak üzere, önemli spor organizasyonlarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kentlerimizde yapılmasının önemi ortaya çıktı.
TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.
Bu karara göre Ziraat Türkiye Kupası finali, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak."

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