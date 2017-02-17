Futbol Federasyonu: Terörü lanetliyoruz!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki hain terör saldırısını lanetledi.

Federasyon'un sitesinde şu ifadeler kullanıldı;

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki hakim ve savcı lojmanlarının yakınında düzenlenen hain terör saldırısında 3 yaşında bir çocuğumuzun yaşamını yitirdiğini ve yaralı vatandaşımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Alçak saldırıda kaybettiğimiz yavrumuza Allah'tan rahmet; ailesine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

İSTANBUL /