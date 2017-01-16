Futbol Federasyonu: "Terörü lanetliyoruz!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Diyarbakır'daki hain terör saldırısı sonrası şehit polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Emniyet Teşkilatı ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Diyarbakır'ın Sur ilçesinde alçakca düzenlenen terör saldırısında polislerimizin şehit olduğunu, bazı polis memurlarımızın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Hain saldırıda hayatını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Emniyet Teşkilatı ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize geçmiş olsun dileriz."

İSTANBUL /