Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileklerini iletti.
"Acımız büyük!" başlıklı açıklama şöyle;
"Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
İSTANBUL /