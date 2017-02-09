Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileklerini iletti.

"Acımız büyük!" başlıklı açıklama şöyle;

"Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmalarda şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

İSTANBUL /