Futbol duayenleri Seferihisar'da buluşuyor

İZMİR, ()

SEFERİHİSAR Belediyesi'nin 3-6 Haziran tarihlerinde düzenleyeceği "Futbol Günleri" etkinliği pazar günü başlayacak. Düzenlenecek konferanslara teknik direktör Ersun Yanal 4 Haziran'da, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Başkan Yardımcısı Şenes Erzik 5 Haziran'da ve eski futbolcu Ali Gültiken 6 Haziran'da konuşmacı olarak katılacak. Seferihisar Çocuk Belediyesi Adile Naşit Sahnesi'nde düzenlenecek panelde Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da konuk olarak yer alacak.

Futbol Günleri kapsamında Akarca'da bulunan Plaj Futbolu Sahası'nda U16 Teos Cup Plaj Futbol turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya Göztepe, Galatasaray, Akhisarspor, Manisa BŞB, Altay, İzmirspor, Güzelbahçe Belediye ve Sakin Şehir Seferihisar U16 takımları katılacak. Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Değerli katılımcılarımız ve kulüplerimizle güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Hem genç yetenekleri izlemek hem de önemli futbol adamlarını dinlemek için tüm futbolseverleri Seferihisar'a bekliyorum" dedi.

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