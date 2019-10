Futbol camiasından Dorukhan Toköz için 'geçmiş olsun' mesajları

Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve bugün ameliyat olacağı açıklanan 23 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz için İspanya ekibi Barcelona'nın da aralarında birçok kulüp ve oyuncu, 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Mesajlarda, genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi temennisinde bulunuldu.

Siyah-beyazlıların dün Süper Lig'in 7'nci haftasında Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve uzun süre forma giyemeyeceği belirtilen orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz için yayınlanan mesajlar şöyle:

Beşiktaş: "Geçmiş Olsun Dorukhan."

FC Barcelona: "Acil şifalar Dorukhan Toköz."

Eskişehirspor: "Altyapımızdan yetişen, eski futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün yaşadığı talihsiz sakatlığı atlatıp en kısa sürede sahalara dönmesini dileriz. Geçmiş olsun Dorukhan."

Kasımpaşa: "Beşiktaş'ın Alanyaspor'a karşı oynadığı müsabakada sakatlanan milli futbolcumuz Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini diliyoruz."

Konyaspor: "Kasımpaşa ile oynadığımız maçta diz kapağı kırılan David Pavelka ve Beşiktaş - Alanyaspor müsabakasında sakatlanan milli futbolcumuz Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmelerini diliyoruz."

Fenerbahçe: "Bir an önce sahalara dönmen dileğiyle, geçmiş olsun Dorukhan."

Galatasaray: "Beşiktaş'ın Alanyaspor'a karşı oynadığı mücadelede geçirdiği diz sakatlığı sonrası ameliyat olacak milli futbolcu Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz."

Başakşehir: "Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukan Toköz'ün diz kapağında kıkırdak kopmasına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Siyah-beyazlı camiaya ve genç futbolcuya geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Hasan Ali Kaldırım: "Geçmiş olsun kardeşim, en kısa sürede sahalara dönmen dileğiyle."

Uğurcan Çakır: "Kardeşim çok üzüldük. Allah acil şifalar versin. İnşallah daha güçlü döneceksin."

Cenk Tosun: "Dorukhan kardeşim çok geçmiş olsun. En kısa zamanda daha güçlü bir şekilde aramıza dönmen dileğiyle."

Ozan Tufan: "En kısa zamanda tekrar sahalara dönmen dileğiyle kardeşim."

Gökhan İnler: "Geçmiş olsun kardeşim benim. Seviyoruz seni. En kısa zamanda daha güçlü döneceksin!"

Okay Yokuşlu: "Allah acil şifalar versin canım kardeşim. Geçmiş olsun... Eskisinden de iyi döneceksin hayırlısıyla!"

İrfan Can Kahveci: Kulübü Başakşehir'in tweet'ini paylaşarak Dorukan Toköz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.