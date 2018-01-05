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Futbol camiasında Münir Özkul üzüntüsü 

İSTANBUL,() Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti. Özkul'un ölüm haberi futbol camiasında da büyük bir üzüntüye neden oldu. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok futbol takımı ve sporcular...

Futbol camiasında Münir Özkul üzüntüsü 

İSTANBUL,()

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti. Özkul'un ölüm haberi futbol camiasında da büyük bir üzüntüye neden oldu. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok futbol takımı ve sporcular sosyal medya ve resmi site üzerinden Özkul'u andı. 
Başsağlığı mesajları şöyle;
TFF: "Münir Özkul'u kaybettik"
Türk sineması ve tiyatrosunun efsane isimlerinden Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, tüm sanat camiasına ve milletimize başsağlığı dileriz.

GALATASARAY: "Münir Özkul'un ardından"
Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Münir Özkul'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Münir Özkul; bazen kahkahaların, bazen hüzünlerin başrolündeydi. Mahmut Hoca'ydı, Yaşar Usta'ydı, Rıza Baba'ydı, Baba Yaşar'dı... Kel Hasan Efendi'den İsmail Hakkı Dümbüllü'ye geçen kavuğun 1968'den Ferhan Şensoy'a devrettiği 1989 yılına kadar sahibiydi.
220 sinema filminde, 10 dizide rol alan, sayısız ödüllerin sahibi Münir Özkul eminiz ki Türk halkının kalbinde her zaman yaşayacak.
93 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

BEŞİKTAŞ: "Münir Özkul'u kaybettik"
Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Münir Özkul'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakan, canlandırdığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve nice karakterlerle milyonların gönlünde taht kuran Münir Özkul, her zaman kalbimizde olacaktır.
Merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve milletimize başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE: "Münir Özkul'u kaybettik"
Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası, milyonların sevgilisi büyük usta Münir Özkul'un vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Usta sanatçı merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz.

ATİKER KONYASPOR: "Hiçbir zaman unutulmayacaksın"
Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakteri Konya Lisesi'nin Kel Mahmut'u, Türk sinema ve tiyatrosunun koca çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun büyük usta...

ARDA TURAN
Sevgiyi tanımayan adama, sevgiyi öğretmeye çalışıyorum. Hıh, sen, büyük patron, milyarder, fabrikalar sahibi Saim Bey! Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm! Ben, Yaşar Usta! Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun, bir hiç! Gözümde pul kadar bile değerin yok.

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