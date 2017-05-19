Futbol Camiası 19 Mayıs'ı kutladı

İSTANBUL-() Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

TFF internet sitesinden yayımladığı kutlama mesajında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başlamasına, Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olarak; bir ulusun kaderini değiştirmiştir. Bu tarihi olayın yıl dönümünü Ulu Önder Atatürk'ü anma günü; kurduğu Cumhuriyeti ve ilkelerini daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin de bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" ve "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözlerini şiar edinerek, gençlerimizin spor yaparak daha sağlıklı bireyler olarak toplumda yer alabilmesi; kültürel ve insani değerler ışığında, Türk futbolunun gelişimi ve yurt sathına yayılması görevini üstlenmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.

FİKRET ORMAN'IN KUTLAMA MESAJI

Beşiktaş kulübün başkanı Orman, kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 98. yılının kutlu olmasını dileyerek, şu görüşlere yer verdi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 98. yılının coşkusunu yaşıyoruz...

Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk’tür; 19 Mayıs’ı, Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir. 1981 yılından bu yana “Atatürk’ü Anma Günü” olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum."

FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN KUTLAMA

Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Sarı Lacivertli kulübün mesajında "Türk milletine bağımsızlığı, çağdaşlığı ve demokrasiyi getiren kutlu zaferimiz Kurtuluş Savaşı’mızın kıvılcımlarının başladığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 98. yıldönümünü yaşıyoruz.Bu anlamlı günü Türk Gençliği’ne armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz."denildi.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN DE KUTLAMA

Galatasaray Kulübü de internet sitesinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün mesajında "Sonu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile biten; milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919’un 98. yıldönümünü yaşıyoruz...Bu günü; ülkenin geleceği olan gençlere armağan eden Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 98. yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldızlı bayrağın dalgalandığı toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

