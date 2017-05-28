Furkan Memiş, vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

İSPANYA’nın Valencia şehrinde gerçekleştirilen NAC 2017 Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’nda Türk milli takım sporcusu Furkan Memiş Dünya şampiyonu oldu.Dünyanın en önemli “Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonaların'dan biri olarak kabul edilen NAC Dünya Şampiyonası’nın 2017 yarışması önceki gün İspanya’nın Valencia şehrinde gerçekleştirildi. NAC International'da Dünya şampiyonu olan Furkan Memiş mutluluğunu ise sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde oturan Memiş, mesajında “Dünya şampiyonluğum, Vatanıma, Milletime armağan olsun. Şanlı bayrağımızı orada açtığım için mutlu ve gururluyum. Arayıp soran iyi dileklerini söyleyen, dua eden, beni yalnız bırakmayan, mesaj atan, beni seven herkese çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

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