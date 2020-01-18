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Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı
SPOR 18.01.2020, 09:45
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Amerika Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.
Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’in sahasında Chicago Bulls’u 100-89 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 26 dakika süre alıp 24 sayı attığı mücadelede takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda 24 sayı ile NBA kariyer rekoru ve 9’da 6 üçlük isabeti ile de kariyer üç sayı rekorunu kırmayı başardı.
Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Memphis Grizzlies’e 113-109 mağlup oldu. Cedi, 21 dakika süre aldığı müsabakada 4 sayı, 4 ribaundluk performans sergiledi.
NBA'de dün gece oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers – Chicago Bulls: 100-89
Toronto Raptors – Washington Wizards: 140-111
Indiana Pacers – Minnesote Timberwolves: 116-114
Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers: 113-109
Oklahoma City Thunder – Miami Heat: 108-115
San Antanio Spurs – Atlanta Hawks: 120-121
Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers: 120-112
Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’in sahasında Chicago Bulls’u 100-89 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 26 dakika süre alıp 24 sayı attığı mücadelede takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda 24 sayı ile NBA kariyer rekoru ve 9’da 6 üçlük isabeti ile de kariyer üç sayı rekorunu kırmayı başardı.
Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Memphis Grizzlies’e 113-109 mağlup oldu. Cedi, 21 dakika süre aldığı müsabakada 4 sayı, 4 ribaundluk performans sergiledi.
NBA'de dün gece oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Philadelphia 76ers – Chicago Bulls: 100-89
Toronto Raptors – Washington Wizards: 140-111
Indiana Pacers – Minnesote Timberwolves: 116-114
Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers: 113-109
Oklahoma City Thunder – Miami Heat: 108-115
San Antanio Spurs – Atlanta Hawks: 120-121
Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers: 120-112
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