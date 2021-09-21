Fulya Erilli yine zirvede

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı tamamlanan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi açılışı, Türkiye Şampiyonası ve değişik etkinliklerin yer aldığı muhteşem bir törenle yapıldı.

Anadolu Harikalar Diyarı, Bilim Merkezi yanında gerçekleşen Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi Açılış Töreni’n e Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ile sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel türk okçuluğu türkiye şampiyonasında yapılan takım ve bireysel yarışmalarda okçular vakfı takım olarak 1.olurken,bireysel bayanlarda Fulya ERİLLİ Türkiye Birincisi olarak yeni bir başarıya daha imza attı. Fulya Erille Madalyasını ve kupasını federasyon başkanı Cengiz Toksözün elinden aldı.