Fuat Çapa: Eskişehirspor en zorlu etabı koşuyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Bursaspor maçı öncesinde oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Bursaspor karşısında yine en önemli desteği taraftarımızdan alacağız. Kazandığımız her topta, gösterdiğimiz her çabada onların sesi yükseldikçe oyunun şekli de değişecektir" dedi.TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da teknik direktör Fuat Çapa, iç sahada oynayacakları Bursaspor maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mali kriz ve transfer yasağına rağmen herkesin kendisine düşen görevin en iyisini yapmak için çaba gösterdiğini kaydeden Çapa, "Futbolcu arkadaşlarımın performansından genel olarak memnunum. Oyun için zaman zaman parlayan ışığımızı doksan dakikaya daha dengeli yaydığımızda sanırım istediğimiz performansa daha da yaklaşacağız. Eskişehirspor’da şu an için mevcut koşullar içinde herkes kendine düşenin en iyisini yapmak için çaba gösteriyor. Biz, sahadakiler, çalışanlar, yöneticilerimiz, taraftarımız... Futbol, sezonlara sığdırılamayacak kadar uzun bir maraton. Şu anda Eskişehirspor belki en zorlu etabı koşuyor. Şimdi önemli olan koşmaya devam etmek. Futbol sonuç oyunu ama bizler aynı ailenin parçaları olarak sadece sonucu değil her birimizin gösterdiği çabayı da değerlendirelim. Ben futbolcularımın performansını olumlu görüyorum. Onlara sadece doksan dakika içindeki performansları üzerinden bakmıyorum. Şu ana kadar hepimiz yaşadığımız koşullar içinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Camia olarak olumsuza değil olumlu olana odaklandığımızda sanırım taşıyacağımız pozitif enerji sahaya da tribünlere de sonuçlara da yansıyacaktır” dedi.TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISIBursaspor’unda benzer sıkıntılar yaşayan genç ve koşan bir takım olduğunu kaydeden Çapa, "Belki bu hafta tribünlerde cezalı olan taraftarlarımız yer almayacak. Kimse kimsenin yerini dolduramaz ama Eskişehirspor coşkusunun ben bu kulübe gönül veren herkeste olduğuna şahidim. Bu yüzden Pazar günü Bursaspor karşısında yine en önemli desteği taraftarımızdan alacağız. Kazandığımız her topta, gösterdiğimiz her çabada onların sesi yükseldikçe oyunun şekli de değişecektir. Biz sahada Eskişehirliler tribünde mücadele ettikçe, elbette Eskişehirspor için güzel şeyler olacak. Yeter ki umuttan ve mücadeleden vazgeçmeyelim" şeklinde konuştu."BİR KAÇ SANİYE BÜTÜN HAFTAMIZI ALIYOR"Ligde oynadıkları iki karşılaşmayı da değerlendiren Çapa, şunları söyledi:“Hem içerde hem dışarda oynadığımız maçlarda skor bambaşka olabilirdi. Geçen hafta Adana’da öne geçtikten sonra yakaladığımız net pozisyonları değerlendirseydik şu eksi puanlardan üçünü daha silmiş olacaktık. Hakemlerin performansı konusunda söylenecek bir şey yok. Birkaç saniye içinde olup bitiyor her şey, o birkaç saniyede görülenler ve görülmeyenler ise bizim bütün haftamızı alıyor”