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Fuat Çapa: "Bu sezonun anahtar kelimesi fedakarlık"

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Lige başlamak için yüzde 80 hazırız ama kritik mevkilerimiz eksik. Kaleci, orta saha ve santrafor almamız lazım" dedi. Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un...

Fuat Çapa: "Bu sezonun anahtar kelimesi fedakarlık"

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Lige başlamak için yüzde 80 hazırız ama kritik mevkilerimiz eksik. Kaleci, orta saha ve santrafor almamız lazım" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa düzenlediği basın toplantısında, sezon öncesinde takımının son durumu hakkında bilgi verdi. 
Bazı kritik mevkilerde hala transfere ihtiyaçları olduklarını belirten Fuat Çapa, "Bu sezonun anahtar kelimesi fedakarlık. Eğer amacımıza ve hedefimize ulaşmak istiyorsak, herkes kendi adına ne fedakarlık düşüyorsa onu yapmak zorundadır. Yaklaşık 3-4 haftadır buradayım. Gelmeden önceki tablo ile şu anki tablo arası beni şoke etti. Yönetimden bir şeyler istemeye kalkıyoruz ama onların nasıl çalıştığını, neler yaptığını, hangi fedakarlıklar yaptığını görünce bu sefer biraz daha geri çekilip, onlara zaman tanımamız gerektiğini, onlara destek olmak zorunda olduğumuzu görüyorum. Hedefimize ulaşmamızdaki tek çaremiz bu. Herkesin beklentisinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çok uzun bir sürecimiz yok. Şu anda iyi bir kadro oluşturduk. Eksiklerimiz var ama bu eksikleri giderebilmek için herkes üzerine düşen fedakarlığı yapması gerekiyor. Bu sezonun kahramanı olacaksa bu kahraman tüm Eskişehirspor camiası olmalıdır. Lige başlamak için yüzde 80 hazırız ama kritik mevkilerimiz eksik. Kaleci, orta saha ve santrafor almamız lazım. Son hazırlık maçlarımızda takımın eksiklikleri daha net görebiliriz. Yönetimin önü açılırsa, ligde bulunan diğer takımlardan bir adım önde oluruz. 34 hafta sonunda, şartlar oluşursa Eskişehirspor hedefine ulaşacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fuat Çapa'nın açıklamaları

FOTOĞRAFLI
 

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