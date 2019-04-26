ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Afyonspor maçı bizim için final niteliğinde. Bu karşılaşmada istediğimiz sonucu alıp, ligi tamamlamak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Pazartesi günü kendi sahasında oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenleği basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Afyonspor maçına hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Afyonspor maçı bizim için final niteliğinde. Bu karşılaşmada istediğimiz sonucu alıp, ligi tamamlamak istiyoruz. Böyle de bir ortam oluştu artık. Şu anda Cemali, Ferhat, Kıvanç kesinlikle kadroda olmayan 3 arkadaşımız. Onun dışında soru işareti olanlar var. Furkan Balaban, Furgan Polat ve Sezgin'in durumunun ne olacağını bilmiyoruz. Hakan Aslantaş kart cezalısı. Yarın yapacağımız antrenmanla herşey netleşecek. O karşılaşmaya yönelik taktiksel çalışmalar yapacağız. Takımımızın özellikle son 3 hafta göstermiş olduğu reaksiyon bizi gerçekten çok umutlandırdı. Geriye düşüp, maçı çevirecek düşünceye sahip olmak benim için büyük bir unsur. Biz hem fiziksel olarak hem de metal olarak Pazartesi günkü karşılaşmaya hazır bir şekilde sahada olacağız. Taraftarlarımızın bugüne kadar olan katkısı gözardı edilemez. Ligin ilk yarısı zaten bu kadar puan topladıysak onların sayesindedir. Eskişehirspor evinde oynadığında tribündeki coşkuyu sahaya yansıttığı zaman sahadaki coşku da tribüne yansıyor ve çok güzel bir birliktelik oluyor. Rakiplerimiz, 11 kişiye değil 13-14 kişeye karşı oynadıklarını söylüyorlar. İçeride son 2 karşılaşmamız kaldı. Afyonspor ve Adanaspor karşılaşmasında tribünlerden aynı coşkuyu bekliyoruz. Bu sezon yapılan bu birliktelik, gelecek sezonunda inşaası olması lazım. Nasıl bitirirsen, o şekilde başlarsın."

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-Fuat Çapa'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-

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