istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor’da Allerik Freeman konusu netleşti

Gürkan DURAL/BURSA,() -  Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, Allerik Freeman konusuna ilişkin Çin’den gelen teklifi doğrularken, “Şu ana kadar imzalar atılmamış ve tarafımıza ödeme henüz yapılmamıştır. Sözleşmeli...

SPOR 20.12.2019, 13:16
Frutti Extra Bursaspor’da Allerik Freeman konusu netleşti

Gürkan DURAL/BURSA,() - 

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, Allerik Freeman konusuna ilişkin Çin’den gelen teklifi doğrularken, “Şu ana kadar imzalar atılmamış ve tarafımıza ödeme henüz yapılmamıştır. Sözleşmeli sporcumuz Allerik Freeman yarın oynayacağımız Galatasaray Doğa Sigorta maçında sahada yerini alacaktır” diye konuştu.
ING Basketbol Süper Ligi’nde Frutti Extra Bursaspor, yarın deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ile saat 15.15’te karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde Bursa temsilcisinde Genel Menajer Nedim Yücel değerlendirmelerde bulundu. Bu sezon ilk defa mücadele ettikleri Süper Lig’de kısıtlı imkanlarla en iyi kadroyu kurabilme amacıyla çalıştıklarını kaydeden Yücel, “Bugün geldiğimiz noktada oyuncularımızın sergilediği performans hepimizi mutlu etmektedir. Alt seviye olarak değerlendirilen liglerden transfer ettiğimiz isimler, kendilerine ve bizlere değer katmaya devam ediyor” dedi.
Allerik Freeman konusuna da değinen Genel Menajer Yücel, “Hafta başında sözleşmesinde çıkış maddesi olan tek sporcumuz Allerik Freeman'a gelen teklif gündem oluşturmuştur. Menajerinin salı günü kulübümüze,Çin takımının Allerik için astronomik bir teklif yaptığını,bizle olan sözleşmesinin toplam tutarınının yarısından fazla olan çıkış ücretini yatırmaya hazır olduğunu iletti.Allerik de burada çok mutlu olduğunu fakat bu teklif karşısında üzülerek de olsa ayrılmak istediğini bildirdi.Fakat şu ana kadar imzalar atılmamış ve tarafımıza ödeme henüz yapılmamıştır. Sözleşmeli sporcumuz Allerik Freeman yarın oynayacağımız Galatasaray Doğa Sigorta maçında sahada yerini alacaktır” diye konuştu.
Takımdaki diğer oyunculara da teklifler geldiğini belirten Yücel, ayrıca “Chris Jones'a Maccabi gibi bir Avrupa devinden, Allerik’e Çin’den gelen astronomik teklif, diğer oyuncularımızın da kendilerine değer katması bizleri gururlandırıyor. Ayrıca kulübümüzün de ne kadar göz önünde olduğunu ve ilgiyle izlendiğini gösteriyor. Ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olarak çıktığımız bu yolda Uludağ İçecek Türk AŞ firmasının maddi ve manevi verdiği destekle beraber, adım adım ilerleyerek Bursaspor taraftarının  Avrupa kupası özlemine son vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
İmsak 06:46
Güneş 08:18
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10