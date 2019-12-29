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Frutti Extra Bursaspor - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90-81

Gürkan DURAL/BURSA,()- STAT: Nilüfer TOFAŞ HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 9, Allerik Freeman 16, Christopher James Jones 19, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 11, Perry James...

SPOR 29.12.2019, 16:13
Frutti Extra Bursaspor - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90-81

Gürkan DURAL/BURSA,()-

STAT: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 9, Allerik Freeman 16, Christopher James Jones 19, İzzet Türkyılmaz 2, Can Maxim Mutaf 11, Perry James Jones 12, Gian Lopez 19, Ender Arslan, Tevfik Akdamar 2
MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 2, Jordon Benjamin Crawford 16, Corey Richard Davis Jr. 16, Peyton James Aldridge 22, Talib Zanna 9, Gregor Hrovat 11, Doğukan Şanlı 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Burak Eşlilk, Gani Erdi Gülaslan
1'İNCİ PERİYOT: 17-21
DEVRE: 44-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58

ING Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u 90-81 mağlup etti.
İlk periyotta karşılıklı sayılar görülürken, bu bölümü konuk ekip 21-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da her iki ekip skor üretkenliğine devam etti. 17’nci dakikada geride kalırken önce Perry Jones, ardından Allerik Freeman’ın sayılarıyla skoru 39-34’e çeken Frutti Extra Bursaspor, devrenin sonlarında da aradaki farkı korudu ve soyunma odasına 44-39 üstün girdi.
3'üncü periyotta hücum ritmini koruyan ev sahibi, 24’üncü dakika içerisinde Can Maxim Mutaf’ın bulduğu turnike basket ile farkı çift hanelere çıkardı (54-44). Kısa sürede toparlanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 9-0’lık seri ile farkı bire indirdi ve maça ortak oldu (54-53). Kalan dakikalarda oyun dengede giderken Bursa temsilcisi, kader çeyreğine 60-58 önde başladı.
Son periyoda iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, üst üste bulduğu sayılarla farkı yeniden açtı. 33’üncü dakika içerisinde Gian Lopez’in başarılı turnikesiyle skor 71-63’e geldi. Mücadelenin geride kalan bölümünde taraftarının da desteğini arkasına alan yeşil beyazlılar, parkeden 90-81’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor ligdeki 7’nci galibiyetini elde ederken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise 9’uncu kez mağlup oldu.
Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

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