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Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı
Deneyimli basketbolcu Can Maxim Mutaf, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu. ING Basketbol Süper Ligi’nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirdi....
SPOR 06.11.2019, 14:07
Deneyimli basketbolcu Can Maxim Mutaf, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu.
ING Basketbol Süper Ligi’nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirdi. Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf’ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.95 boyundaki Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, Trabzonspor, Bandırma BK, Anadolu Efes ve Beşiktaş formalarını giydi. Frutti Extra Bursaspor da A Milli Takım’da da birçok kez forma giyen oyuncuyu ‘hoş geldin’ mesajıyla duyurdu.
ING Basketbol Süper Ligi’nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirdi. Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf’ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.95 boyundaki Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, Trabzonspor, Bandırma BK, Anadolu Efes ve Beşiktaş formalarını giydi. Frutti Extra Bursaspor da A Milli Takım’da da birçok kez forma giyen oyuncuyu ‘hoş geldin’ mesajıyla duyurdu.
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