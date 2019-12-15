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Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 79-78

Gürkan DURAL/BURSA,() SALON: Nilüfer TOFAŞ HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 4, Allerik Freeman 10, Chris Jones Jr. 19, İzzet Türkyılmaz 12, Can Maxim Mutaf, Gian Lopez...

SPOR 14.12.2019, 22:39
Frutti Extra Bursaspor - Bahçeşehir Koleji: 79-78

Gürkan DURAL/BURSA,()
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 4, Allerik Freeman 10, Chris Jones Jr. 19, İzzet Türkyılmaz 12, Can Maxim Mutaf, Gian Lopez 18, Tevfik Akdamar 16, Tuğberk Gedikli.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Robert Wilson Golden 27, Can Altıntığ, Mangok Mathiang 5, Dwight Hardy 19, Jajuan Markeis Johnson 16, Cevat Alper Özcan 7, London Tyus Perrantes 4, Altan Erol, Muhammed Doğan Şenli, Hadi Özdemir.
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
DEVRE: 36-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-53
ING Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji’ni son saniye basketiyle 79-78 mağlup etti.
İlk dakikalarda Golden ile etkili olan konuk ekibe Bursa temsilcisi, Freeman ve Chris Jones’un sayılarıyla yanıt verdi. 6’ncı dakikada 9-8’lik ev sahibinin üstünlüğü ile geçilirken, pota altını verimli kullanan Frutti Extra Bursaspor, bu bölümü de 18-16 önde tamamladı. İkinci periyodun başında da Golden takımının skor yükünü sırtlarken, 6 sayısı sonrası Bahçeşehir Koleji skoru 18-22’ye getirdi. Ancak İzzet ve yeni transfer Gian Lopez’in dış atış isabetlerinin ardından ev sahibi yeniden skor avantajını eline aldı. Periyodun önemli bölümü ev sahibinin üstünlüğünde geçilirken; 18’inci dakika sonrası Golden’ın basketiyle skora denge geldi: 34-34. Devreye ise 36-36’lık eşitlikle girildi.
3'üncü periyotta konuk ekip yine Golden’ın sayılarıyla öne geçse de Frutti Extra Bursaspor, Olaseni’nin basketiyle skoru yeniden dengeledi: 43-43. İki takımın da skor bulmakta zorlandığı üçüncü periyodu ev sahibi, 54-53 önde tamamladı. Kader periyoduna taraftarının da desteğiyle birlikte etkili başlayan yeşil beyazlılar, Tevfik ve Freeman’ın dış atış isabetleriyle skoru 62-56’ya getirdi. Maçta o ana kadar ki en büyük farkı yakalayan Frutti Extra Bursaspor; Chris Jones, Tevfik ve Freeman’ın iyi oyunuyla son 4 dakikaya 4 sayılık skor avantajıyla girdi: 69-65.
Son anları nefes kesen maçta son 2.5 dakikaya 74-67 geride giren Bahçeşehir Koleji, Hardy’nin kritik sayılarıyla maça tutundu ve son 25 saniye kala skoru 76-75’e getirdi. Hardy’nin üç sayılık basketi sonrası bitime 8 saniye kala konuk ekip 77-78 öne geçti. Chris Jones, hızlı hücumu bitime 2 saniye kala basketle tamamlarken, Frutti Extra Bursaspor son saniye basketiyle maçı 79-78 kazandı.

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