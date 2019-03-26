Frey ve Eren Derdiyok en iyi 8 İsviçreli futbolcu arasına girdi !..

İSTANBUL /

Bu sezon attıkları gol, yaptıkları asist ve aldıkları süre istatistiği çıkarılan Avrupa Liglerindeki tüm İsviçreli oyuncular arasında Fenerbahçeli Frey ve Galatasaraylı Eren Derdiyok da yer aldı. Galatasaray'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı Eren, Fenerbahçe'nin ise özellikle ligin ikinci yarısında pek şans vermediği Frey, 2018-2019 sezonunun skora en çok katkı sağlayan İsviçreli oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Eren 18 maçta toplam 142 dakikalık oyunda 10 gol atarak en iyi 2'nci oyuncu oldu. Frey ise 21 maçta 258 dakika alarak 5 gol 1 asist ile oynadı ve İsviçreli golcüler arasında 8'inci sıraya yerleşti.

Seferovic'in 19 golle en başarılı olduğu liste şöyle :

1. Haris Seferovic - 40 maç - 19 gol - 9 asist - 143 dakika

2. Eren Derdiyok - 18 maç - 10 gol - 0 asist - 142 dakika

3. Mario Gavranovic - 32 maç - 9 gol - 6 asist - 195 dakika

4. Admir Mehmedi - 20 maç - 7 gol - 4 asist - 162 dakika

5. Xherdan Shaqiri - 26 maç - 6 gol - 3 asist - 214 dakika

6. Steven Zuber - 22 maç - 6 gol - 2 asist - 241 dakika

7. Breel Embolo - 19 maç - 5 gol - 1 asist- 243 dakika

8. Michael Frey - 21 maç - 5 gol - 1 asist - 258 dakika

9. Granit Xhaka - 32 maç - 4 gol - 3 asist - 691 dakika

10. Renato Steffen - 27 maç- 3 gol - 1 asist - 437 dakika

11. Fabian Schär - 22 maç - 3 gol - 1 asist - 597 dakika

12. Remo Freuler - 32 maç - 2 gol - 6 asist - 1397 dakika

13. Edimilson Fernandes - 27 maç - 2 gol - 2 asist- 926 dakika

14. Denis Zakaria - 24 maç - 2 gol - 1 asist - 653 dakika

15. Nico Elvedi - 24 maç - 2 gol - 0 asist - 1043 dakika

16. Stephan Lichtsteiner - 21 maç - 1 gol - 1 asist - 1565 dakika

17. Valon Behrami - 17 maç - 1 gol - 0 asist - 1265 dakika

18. Michael Lang - 18 maç - 1 gol - 0 asist - 1349 dakika

19. Gelson Fernandes - 27 maç - 1 gol - 0 asist - 1740 dakika

20. Manuel Akanji - 23 maç - 1 gol - 0 asist - 2055 dakika

(FOTOĞRAFLI)