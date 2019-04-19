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Frey, Mehmet Ekici ve Soldado ile tartıştı !..

Frey, Mehmet Ekici ve Soldado ile tartıştı !.. İstanbul Fenerbahçe'de kadroya giremeyen, ameliyat sebebiyle de takımdan uzaklaşan Frey'in, Alanyaspor deplasmanı öncesinde sıkı bir çalışma yaptığı ancak maç eksikliği nedeniyle tam...

Frey, Mehmet Ekici ve Soldado ile tartıştı !..

Frey, Mehmet Ekici ve Soldado ile tartıştı !..

İstanbul

Fenerbahçe'de kadroya giremeyen, ameliyat sebebiyle de takımdan uzaklaşan Frey'in, Alanyaspor deplasmanı öncesinde sıkı bir çalışma yaptığı ancak maç eksikliği nedeniyle tam hazır olmadığı haberleri gelirken, İsviçreli oyuncunun gergin olduğa da ifade edildi. 
Asistanaliz.com'un canlı yayınında flaş bir bilgi olarak verilen habere göre Frey'in takım arkadaşlarıyla Samandıra'da tartıştığı iddia edildi.
Uğur Demirkırdı'nın Arda Ün ve Serhan Türk ile yaptığı yayındaki konuşmalar özetle şöyle: 
"Mehmet Ekici ve Soldado ile Samandıra'da antrenman sonrası onların yanına giderek 'Ben sizden daha çok gol attım, ben neden oynamıyorum diyerek ağız dalaşına giriştiğini öğrendik. Frey'in psikolojik olarak çöküntü yaşadığını belirtelim. hırsına da yenik düşüyor olabilir. Frey'in bu hareketi sonrası tartışmanın kavgaya dönüşmeden önlendiği ancak durumun Frey ve takım arkadaşları arasında hoş karşılanmadığını ve soğuk hava estirdiğini de iletelim" 

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