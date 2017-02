Fraport Skyliners-Pınar Karşıyaka maçından notlar

Ergin KARATAŞ/FRANKFURT, () - KARŞIYAKA'yı Frankfurt'ta taraftarı yalnız bırakmadı. İzmir, başta Frankfurt olmak üzere Almanya'nın çeşitli kentleri ve Avrupa'dan farklı ülkelerden maç için gelen 300'ün üzerinde yeşil-kırmızılı taraftarlar, takımlarını salon girişinde tezahüratlarla karşıladı. Maçın oynandığı Fraport Arena'da kendilerine ayrılan bölümü yeşil ve kırmızı kartonlarla süsleyen Karşıyakalılar, Atatürk'ün resmi, bayraklar ve üzerlerinde Türkçe, 'Atam izindeyiz', İngilizce, 'Warriors of Mustafa Kemal (Mustafa Kemal'in askerleriyiz)', 'Red-green the meaning of our life (Yeşil-kırmızı hayatın anlamı)' yazılı pankartlar açtı. İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyen taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla Alman seyircilere deplasmanı yaşattı.

ŞUBE Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın 2 hafta önce görevden alındığı Pınar Karşıyaka'da yeni Şube Sorumlusu, Asbaşkan Serdar Işıldar ve yöneticiler de Almanya'ya gelerek takıma moral verdi. Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı da yönetimle birlikte maça geldi. Başkan Mutlu Altuğ ise maç günü kişisel işleriyle ilgili Venezuela'dan gelen misafirleri nedeniyle uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

PINAR Karşıyaka, Fraport Skyliners'la tarihinde ilk kez rakip oldu. 2015'te Eurochallenge Cup'ta Final-Four oynayan, geçen yıl FIBA Europe Cup'ı müzesine götürmeyi başaran Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Banvit'in de yer aldığı A Grubu'ndan Play-Off'a kalmayı başarmıştı.

SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki son Gaziantep Basketbol maçında ayak bileğinden sakatlanan yabancılardan Ponitka'nın Almanya deplasmanına gelemediği Karşıyaka'da Polonyalı oyuncunun yerine Erdi, ilk 5'te görev yaptı. Kasım ayında bel fıtığı ameliyatı olan Erdi, 2.5 aylık aranın ardından geçen hafta parkelere dönmüştü.

FRAPORT Skyliners'ta Türk asıllı Alman basketbolcu Mahir Ağva da temsilcimize karşı forma giydi. Karşıyakalı Egemen, Almanya U20 Milli Takımı'nda da oynadığı için milli maçlardan tanıdığı Ağva'yla maç öncesi sohbet etti.