Fraport Skyliners-Pınar Karşıyaka: 90-80

Ergin KARATAŞ / FRANKFURT, ()

SALON: Fraport Arena

HAKEMLER: Sergiy Zashchuk (Ukrayna) (xx), Nicolas Maestre (Fransa) (xx), Aleksandar Milojevic (Makedonya) (xx)

FRAPORT SKYLINERS: Vaughn (xxx) 18, Robertson (xx) 7, Merz (xx) 4, Shields (xxx) 14, Morrison (xxx) 35, AJ English (xxx) 10, Mahir Ağva (x), Huff (x), Bonga (x), Kiel (x) 2

PINAR KARŞIYAKA: Green (xx) 9, Brown (xxx) 29, Erdi (x) 3, Summers (xx) 10, Owens (xxx) 15, Muhammed (xxx) 12, Soner (x), Alp (x), Egemen (x), Petway (x) 2

1. PERİYOT: 21-20

İLK YARI: 36-41

3. PERİYOT: 63-54



FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki ilk maçta Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında Fraport Skyliners'a 90-80 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi Skyliners'ta Morrison 35 sayıyla yıldızlaşırken temsilcimize Brown'ın 29 sayısı yetmedi. Karşıyaka'ya Frankfurt Fraport Arena'da 300'ün üzerinde taraftarı destek verdi. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat Salı günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. İlk maçı 10 sayı farkla kaybeden Kaf-Kaf, rakibini en az 11 sayı farkla mağlup etmesi durumunda adını son 16 takım arasına yazdırıp Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak.

Ev sahibi Skyliners, maça pota altından basketlerle 10-2'lik seriyle başladı. Kısa sürede toparlanıp oyuna ortak olan temsilcimiz, Muhammed'in periyodun bitimine 1 dakika kala bulduğu 3 sayılık atışla ilk kez durumu 17-18 yaparak öne geçti. Periyot 21-20 Alman temsilcisi lehine sonuçlandı. İkinci periyotta Brown'ın dış atışları, Owens'ın pota altındaki etkili oyunuyla kontrolü eline alan Kaf-Kaf, soyunma odasına 5 sayı farkla önde girdi: 36-41. Üçüncü periyotta sert savunma yapan Fraport Skyliners, Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönünce yeniden öne geçip 59-50'yle farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Üçüncü periyot 63-54 sonuçlandı. Dördüncü periyotta Kaf-Kaf rakip takımdan Morrison'un skorer oyununa Brown'la karşılık vererek farkı eritmeye çalışsa da salondan mağlup ayrıldı: 90-80. Karşıyakalı taraftarlar, takımlarını maç sonu alkışlarla uğurladı.