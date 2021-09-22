Fransız firması, Türkiye Voleybol Federasyonu'na sponsor oldu

Sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve toplumsal fayda sağlama yaklaşımı ile çalışmalarını sürdüren Bioderma, Türkiye Voleybol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Filelerin Sultanları ve Filelerin Efeleri Fransız Dermokozmetik markası Bioderma’nın 2 yıl sürecek sponsorluğuyla yeni başarılara imza atacak!

Bir NAOS markası olan; cilt sağlığına gösterdiği saygının yanı sıra toplumu da önemseyen ve toplumsal fayda yaratmaya odaklanan Bioderma, toplumsal fayda çatısı altında voleybolu destekleme yönünde önemli bir adım attı. Türkiye Voleybol Federasyonu ile resmi sponsorluk anlaşması imzalayan Bioderma; bu imza ile Türkiye Voleybol Milli Takımlar Resmi Sponsoru oldu.

21 Eylül Salı günü, Türkiye Voleybol Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen imza töreni, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda yapıldı. Basın toplantısına; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, NAOS Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, NAOS Ülke Müdürü Bayram Kaymak, Bioderma & Etat Pur Pazarlama Direktörü Nazlı Malatyalı, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcuları Vahit Emre Savaş, Oğulcan Yatgın ile basın mensupları katıldı.

İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Bioderma, Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesindeki Voleybol Milli Takımları ile 2 yıl boyunca iş birliğinde bulunacak.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ “Türk voleybolu, her geçen gün Türkiye’de başka bir hikâye yazıyor. Bizler de sürdürülebilir başarılara imza atmak için çaba sarf ediyoruz. Bu yolda bizlerin yol arkadaşı, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bugün de çok değerli Bioderma ailesiyle yeni iş birliğimizi duyurmak için bir araya geldik. Bu kıymetli sponsorluk anlaşmamızda yanımızda bulunan NAOS Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa, NAOS Ülke Müdürü Bayram Kaymak ile Bioderma & Etat Pur Pazarlama Direktörü Nazlı Malatyalı'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice başarılarda buluşmayı temenni ediyorum.

Yoğun bir milli takım dönemini bitirirken; önümüzdeki günlerde kulüp faaliyetlerimiz tekrar başlayacak. Geldiğimiz noktada Türk voleybolu hak ettiği değeri görüyor. Ben Türk voleybolunun daha fazlasını yaşayacağını umut ediyorum.” dedi.

Toplumsal fayda yaratmayı önemsiyoruz!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın ardından söz alan NAOS Türkiye ve Orta Asya Başkanı Ümit Küçükmustafa sponsorlukla ilgili “Öncelikle ülkemizi gururla temsil eden voleybol branşının hamisi Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliği içerisinde olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Son yıllarda uluslararası düzeyde başarılara imza atan Milli Voleybol Takımlarımız bu sezon da hepimizi heyecanlandıran mücadeleler verdi. Ekranlarımız karşısında büyük bir umutla onlara eşlik ettik. Tabii bu başarılar Türkiye Voleybol Federasyonu’nun uzun vadede geliştirdiği örnek modelin, alt yapının başarısı. Bu model hem yurt içi hem de ulusal arenada örnek olarak başarılı oyuncu jenerasyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Türk voleybolunun bugün geldiği noktadan dolayı çok gururluyuz. Bunu sürdürülebilir kılmak; gelinen nokta kadar önemli. Bioderma olarak, bu başarının sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapacağız. Toplumsal fayda yaratma misyonunda olan bir markayız ve bu başarının bir parçası olmak bizler için oldukça kıymetli. Voleybol sporunu A’dan Z’ye herkese sevdiren ve takip edilmesini sağlayan milli takımdaki tüm oyuncularımıza şükranlarımı sunuyorum. İş birliğimizin Federasyonumuz ve Milli Takımımız başta olmak üzere ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

“Önce Önemse” yaklaşımıyla voleybolumuzu yeni başarılara taşımak için çalışacağız!



Sponsorluk anlaşmasının Bioderma’nın sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu vurgulayan NAOS Ülke Müdürü Bayram Kaymak, anlaşmayla ilgili şunları aktardı: “Bugün burada uzun süredir fırsatını kolladığımız iş birliğinin imzasını atmak için bulunuyoruz. Bioderma’nın marka felsefesi, dünya görüşü ve bakışıyla voleybolun misyonuyla oldukça paralel. Çevresini önemseyen, alt yapısına yatırım yapan ve gençlere yol açan Federasyonla iş birliği yapmak bize umut verdi. Cilt sağlığına gösterdiğimiz saygının yanı sıra içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumu da önemseyen ve toplumsal fayda yaratmaya odaklanan Bioderma olarak, anahtar sözcüğümüz “Önce Önemse”dir. Cildini önemse çünkü o senin en güçlü koruyucun!’, diyoruz ve ciltte oluşan hasarları onarmak yerine cildin kendisini koruyan ve cilde saygı duyan ürünler geliştiriyoruz. ‘Çevreyi önemse çünkü dünya senin evin!’ diyoruz ve ekobiyoloji yaklaşımı ile geliştirdiğimiz her formülün, cildimiz kadar çevreye ve insana da saygılı olmasına özen gösteriyoruz. ‘Toplumu önemse çünkü o senin en büyük ailen!’, diyoruz ve işinin kalbine insanı koyan yaklaşımımız ile toplumsal konularda fayda ve farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Bu bağlamda da; Türkiye Voleybol Milli Takımlar Resmi Sponsorluğumuz sayesinde Bioderma olarak aslında; toplumsal fayda sağlayabileceğimiz ve sürekli gelişen, en son gerçekleşen Avrupa Şampiyonası da başta olmak üzere dünya çapında başarılarıyla bilinen ve bizleri her seferinde gururlandırmayı başaran milli voleybol oyuncularının yanında olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu güzel iş birliğinin bizlere yeni deneyimler katacağı bu süreçte de sporcularımızla aynı yolda yürüyeceğiz ve Türkiye voleybolunu yepyeni başarılara taşımak için çalışacağız. Bu iş birliğinin herkese şans ve başarı getirmesini diliyoruz.” dedi.

A Milli Kadın Takımı sporcuları Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve A Milli Erkek Takımı sporcuları Vahit Emre Savaş, Oğulcan Yatgın, Bioderma sponsorluğuyla ilgili şunları aktardı:

A Milli Kadın Voleybolcu Eda Erdem “Bioderma gibi büyük bir firmanın bizi tercih etmesi, ilk duyduğumuz andan beri bizi inanılmaz mutlu ve gururlu hissettirmişti. Sizlere teşekkür ediyorum bizleri tercih ettiğiniz için, bence de doğru bir tercih yaptınız. Umarım bize uğurlu gelirsiniz. Güzel bir takımız, güzel bir kimyamız var. Sizlerle de gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. Çünkü biz her zaman söylüyoruz; sponsorluklar bizler için çok önemli, bize değerli olduğumuzu hissettiriyor. Bioderma’nın ailemize katılması gurur verici ayrıca sloganımızı da çok beğendim “cildiniz bize file size emanet” demişsiniz. Bizler heyecanlıyız umarız güzel işler ortaya çıkarırız, güzel bir iş birliği olur.” dedi.

A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş yaptığı konuşmada “Bugün burada toplanmamıza vesile olan, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii ki böyle büyük markalarla sponsorluk anlaşmaları imzalamak bize gurur veriyor. Voleybola olan ilgi her geçen gün artıyor ve bu yolda yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

A Milli Erkek Voleybolcu Vahit Emre Savaş ise “Böyle bir iş birliği için hem Federasyonumuza hem de Bioderma’ya teşekkür ediyorum. Bu sponsorluklar bize güç katıyor. Birlikte nice başarılar diliyorum. Biz de bunun hakkını sahada en iyi şekilde vermeye çalışacağız.” olarak belirtti.

A Milli Erkek Voleybolcu Oğulcan Yatgın, duygu ve düşünceleri “Öncelikle bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun doğasında olan sponsorluklar; bizim başarımızı ve kalitemizi artırmak açısından çok önemlidir. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandık. Bu sponsorluklar sayesinde de çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum.” olarak belirtti.