Fransa ve Almanya adına dövüşen ama Türk olan Şampiyon Boksörler rakip olarak ringe çıktı

Levent Gündüz / Cernay,() -

Fransa'nın Cernay kasabasında boks galası yapıldı.

Almanya, İsviçre, Fransa, Belçika ve Lüksemburg'dan gelen 500 civarında izleyen, komşu ülkelerden gelen amatör boks sporcuların karşılaşmalarını zevkle izledi. İzleyenler arasında belediye görevlileri, siyasiler, işadamları ve çok sayıda Türk seyirci bulundu. Gala maçında ringe çıkan Fransa 2017 Şampiyonu Nurali Erdoğan Alman rakibi Freiburg takımından 2014 Almanya Gençler Şampiyonu Bayburt asıllı Yüce Ertaç (20) ile kozlarını paylaştı.

İki Türk kökenli boksörün ilk raundunda sporcular gardlarını korudu. Karşılıklı seri ataklar sağ, sol yumruklar her iki tarafı yordu. İzleyenlere ise heyecanlı bir karşılaşma sundular. Birinci raund 1-1 kapandı.

ERDOĞAN, RAKİBİ YÜCE ERTAÇ'I NAKAVT ETTİ...ERDOĞAN:"FRANSA MİLLİ TAKIMINDA YER ALIYORUM AMA KALBİM TÜRKİYE'DE"

İkinci raundda ev sahibi Cernay takımından Nurali Erdoğan rakibi Yüce Ertaç'a indirdiği balyoz gibi yumruklarla nakavt etti. Gala maçını kazanan Nurali Erdoğan; "Fransa Milli takımında yer alıyorum ama kalbim Türkiye'de. Ailem ve yakınlarım Kocaeli'nde yaşıyor. Türk boks takımlarında ringe çıkmak istiyorum. Türkiye'den gelecek olan tekliflere sıcak bakıyorum" dedi.

HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

İlk Fransa amatör şampiyonluğunu 2015 yılında ve ikincisini geçtiğimiz hafta sonu kazanan Nurali Erdoğan 10 yıldır boks sporuyla uğraşıyor. Fas kökenli antrenörü Zehri Abdelhak; "Nurali başarılı, azimli bir sporcu. 53 karşılaşmada 8 mağlubiyeti var. Nurali'ye güveniyorum" şeklinde konuştu.

Nurali ise "Daha çok çalışacağım hedefim de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve Fransa'ya altın madalya kazandırmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-siyah formalı Nurali Erdoğan ısınma hareketleri, şampiyonluk kemeri

-kırmızı forma Yüce Ertaç, ringten karşılaşmadan görüntüler

-dans grubun gösterileri, ring hakemleri, röportaj