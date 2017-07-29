Fransa Süper Kupası'nın sahibi PSG

Monaco - PSG: 1-2

İSTANBUL, ()

Fransa Lig Kupası şampiyonu PSG ile lig şampiyonu Monaco'nun karşılaştığı Fransa Süper Kupası'nda zafer, Paris Saint-Germain'in oldu.

PSG, Monaco'yu Alves ve Rabiot'un attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Dev maça etkili başlayan taraf Monaco oldu. 30. dakikada güzel bir organizasyon sonucu Sidibe ile golü bulan Monaco, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ise PSG fırtınası esti. Önce 51. dakikada yeni transfer Daniel Alves ile skoru eşitleyen PSG, 63. dakikada Adrien Rabiot'un attığı golle 2-1 öne geçti. Maçın geri kalanında gol olmayınca, PSG, Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürdü.