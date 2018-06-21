Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Fransa - Peru: 1-0

EKATERİNBURG,() STAT: Ekaterinburg HAKEMLER: Mohammed Abdulla, Mohamed Alhammadi, Hasan Almahri  FRANSA: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba (Dk. 89 N'Zonzi), Matuidi, Mbappe (Dk. 75 Dembele), Griezmann (Dk. 80 Fekir), Giroud PERU:...

Fransa - Peru: 1-0

EKATERİNBURG,()

STAT: Ekaterinburg
HAKEMLER: Mohammed Abdulla, Mohamed Alhammadi, Hasan Almahri 
FRANSA: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba (Dk. 89 N'Zonzi), Matuidi, Mbappe (Dk. 75 Dembele), Griezmann (Dk. 80 Fekir), Giroud
PERU: Gallese -  Advincula, Ramos, Rodriguez (Dk. 46 Santamaria), Trauco, Aquino, Yotun (Dk. 46 Farfan), Carrillo, Cueva (Dk. 82 Ruidiaz), Flores, Guerrero
GOLLER: Dk. 34 Mbappe (Fransa)
SARI KARTLAR: Matuidi, Pogba (Fransa), Guerrero, Aquino (Peru)

Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup etti. Fransa'nın golü 34'üncü dakikada Mbappe'den geldi. Fransa bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, puansız Peru grubun son sırasında yer aldı. Fransa, C Grubu'nun son maçında Danimarka ile karşılaşacakken Peru ise Avustralya ile mücadele edecek. 
12'nci dakikada Fransa gole yaklaştı. Pogba'nın uzak mesafeden kaleyi yokladığı şut kalenin sağından auta çıktı.
16'ncı dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu kaleci Gallese güçlükle önledi.
34'üncü dakikada Fransa öne geçti. Pogba'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Giroud'nun şutu kaleciden döndü. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Mbappe topu ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 
50'nci dakikada Peru gole çok yaklaştı. Jefferson Farfan'ın pasında kaleyi yoklayan Pedro Aquino'nun şutu direkten auta çıktı.
68'inci dakikada gelişen Peru atağında Advincula, sağ çaprazdan içeri girerek sol ayağıyla kaleyi yokladı ancak top kalenin üstünden oyun alanını terk etti. 
74'üncü dakikada Peru beraberlik golüne çok yaklaştı. Andre Carrillo'nun arka direğe ortasında Farfan, topa istediği gibi dokunamadı ve top yan ağlarda kaldı. 
Mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325