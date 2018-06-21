Fransa - Peru: 1-0

EKATERİNBURG,()

STAT: Ekaterinburg

HAKEMLER: Mohammed Abdulla, Mohamed Alhammadi, Hasan Almahri

FRANSA: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba (Dk. 89 N'Zonzi), Matuidi, Mbappe (Dk. 75 Dembele), Griezmann (Dk. 80 Fekir), Giroud

PERU: Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez (Dk. 46 Santamaria), Trauco, Aquino, Yotun (Dk. 46 Farfan), Carrillo, Cueva (Dk. 82 Ruidiaz), Flores, Guerrero

GOLLER: Dk. 34 Mbappe (Fransa)

SARI KARTLAR: Matuidi, Pogba (Fransa), Guerrero, Aquino (Peru)

Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup etti. Fransa'nın golü 34'üncü dakikada Mbappe'den geldi. Fransa bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, puansız Peru grubun son sırasında yer aldı. Fransa, C Grubu'nun son maçında Danimarka ile karşılaşacakken Peru ise Avustralya ile mücadele edecek.

12'nci dakikada Fransa gole yaklaştı. Pogba'nın uzak mesafeden kaleyi yokladığı şut kalenin sağından auta çıktı.

16'ncı dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu kaleci Gallese güçlükle önledi.

34'üncü dakikada Fransa öne geçti. Pogba'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Giroud'nun şutu kaleciden döndü. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Mbappe topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Peru gole çok yaklaştı. Jefferson Farfan'ın pasında kaleyi yoklayan Pedro Aquino'nun şutu direkten auta çıktı.

68'inci dakikada gelişen Peru atağında Advincula, sağ çaprazdan içeri girerek sol ayağıyla kaleyi yokladı ancak top kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

74'üncü dakikada Peru beraberlik golüne çok yaklaştı. Andre Carrillo'nun arka direğe ortasında Farfan, topa istediği gibi dokunamadı ve top yan ağlarda kaldı.

Mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı.