Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, 11 Ekim 2019 Cuma günü Reykjavik'te İzlanda ile ardından da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te Saint-Denis'teki Stade de France'ta Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da, aday kadro açıklandı. Teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (D.Marsilya), Alphonse Areola (Real Madrid)

Defans: Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Léo Dubois (O.Lyon), Benjamin Pavard (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Blaise Matuidi (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético Madrid)