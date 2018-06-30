Fransa çeyrek finale yükseldi

Fransa - Arjantin: 4-3

KAZAN,()

STAT: Kazan

HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri

FRANSA: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi (Dk. 75 Tolisso), Griezmann (Dk. 83 Fekir), Mbappe (Dk. 89 Thauvin), Giroud

ARJANTİN: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo (Dk. 46 Fazio), Tagliafico, Mascherano, Enzo Perez (Dk. 66 Agüero), Banega, Di Maria, Pavon (Dk. 75 Meza), Messi

GOLLER: Dk. 13 (P) Griezmann, Dk. 57 Pavard, Dk. 64 - Dk. 68 Mbappe (Fransa) - Dk. 41 Di Maria, Dk. 48 Mercado, Dk. 90+3 Agüero (Arjantin)

SARI KARTLAR: Matuidi, Pavard, Giroud (Fransa) - Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Otamendi (Arjantin)

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Fransa, Arjantin'i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arjantin ise turnuvaya veda etti. Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi, Uruguay - Portekiz karşılaşmasının galibi olacak.

13'üncü dakikada Mbappe hızla ceza sahasına yöneldi. Rojo'nun ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası Mbappe kendisini yerde bulurken, hakem Faghani penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Griezmann, ağları sarstı: 1-0.

41'inci dakikada Di Maria'nın kaleye uzak bir bölgeden yaptığı vuruş, ağlara gitti: 1-1.

48'inci dakikada Banega'nın köşe noktasına yakın bir bölgeden kullandığı serbest vuruşta Messi topla buluştu ve vuruşunu yaptı. Mercado, Messi'nin yaptığı vuruşa dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

57'nci dakikada Hernandez'in sol kanattan açtığı ortaya ceza sahası dışının sağ bölgesinde gelişine bir vuruş yapan Pavard, maça yeniden eşitliği getirdi: 2-2.

64'üncü dakikada Hernandez'in yine sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Yaşanan karambol sonucunda topu önünde bulan Mbappe'nin yaptığı vuruş, ağlarla buluştu: 3-2.

68'inci dakikada Fransa'nın yakaladığı kontra atakta Matuidi pasını Giroud'a aktardı. Giroud'un pasında topla buluşan Mbappe'nin vuruşu, ağlara gitti: 4-2.

90+3'üncü dakikada Messi'nin ortaladığı topa yükselen Agüero'nun yaptığı kafa vuruşu, filelerle buluştu: 4-3.

Karşılaşma Fransa'nın 4-3'lük galibiyeti ile sonuçlandı.