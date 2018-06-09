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Fransa Açık'ta zafer Halep'in

İSTANBUL,() Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu. Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Sloane Stephens'ı 2-1 mağlup eden Simona Halep şampiyonluğa...

Fransa Açık'ta zafer Halep'in

İSTANBUL,()

Fransa Açık (Roland Garros) tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Sloane Stephens'ı 2-1 mağlup eden Simona Halep şampiyonluğa ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 14'üncü gününde, dünya bir numarası Rumen raket Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Stephens karşılaştı. Oyunun ilk setinde üstünlüğü ele geçiren Stephens, seti 6-3 kazandı.
İkinci sette atak yapan Halep, 4-4'lük eşitliğin ardından üst üste iki oyun kazanarak ikinci seti 6-4 aldı skoru 1-1'e getirdi.
Final setinde rakibine yalnızca bir oyun veren Halep seti 6-1, maçı da 2-1 kazandı ve şampiyon oldu.
Halep bu zaferiyle birlikte kariyerinin dördüncü grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Rumen sporcu, 2014 ve 2017'de Fransa Açık'ta, bu yıl ise Avustralya Açık'ta finale kalmasına karşın kupayı rakiplerine kaptırmıştı.
Halep, karşılaşmanın ardından tribünlere çıkarak kupa sevincini ailesi ve antrenörüyle yaşadı.

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