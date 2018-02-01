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Ford Store Levoranta Sastamala - Halkbank: 0-3

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda konuk olduğu Finlandiya'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımını 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Ford Store Levoranta Sastamala - Halkbank: 0-3

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda konuk olduğu Finlandiya'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımını 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

SALON: Turun Palloiluhalli

HAKEMLER: Loic Queste (Fransa), Salvis Kurtiss (Letonya)
LEVORANTA SASTAMALA: Kaurto, Esko, Kunnari, Carmody, Sivula Sundberg, Ringseis (L) (Lehtimaki, Makinen, Vesanen)
HALKBANK: Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo, Hasan (L) (Abdullah, Loh, Alperay (L), Chernokozhev)
SETLER: 21-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 82 dakika (29, 25, 28)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda konuk olduğu Finlandiya'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımını 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Temsilcimiz, B Grubu'nda oynadığı diğer karşılaşmalarda; evinde Yunanistan'ın PAOK Thessaloniki takımını 3-1, Finlandinya'nın Ford Store Levoranta Sastamalaya takımını 3-0 mağlup ederken; deplasmanda konuk olduğu Almanya'nın VfB Friedrichshafen takımına 3-1 mağlup olmuştu.

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