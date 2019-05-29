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Foçalı Kaan'dan 2 madalya

Seyfi GÜL / FOÇA, () -  ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Foçalı 10 yaşındaki sporcu Kaan Yüksel katıldığı iki kategoride bronz madalya kazandı. Dünya Shotokan...

Foçalı Kaan'dan 2 madalya

Seyfi GÜL / FOÇA, () - 
ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Foçalı 10 yaşındaki sporcu Kaan Yüksel katıldığı iki kategoride bronz madalya kazandı. Dünya Shotokan Karate Fedarasyonu faaliyet programında yer alan ve Romanya Shotokan Karate Federasyonu'nun organizasyonuyla 24-26 Mayıs'ta Bükreş Sala Polivalenta Bucureşti Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 41 ülkeden 68 kulüp,1513 sporcu katıldı. Türkiye, organizasyonda takımlar düzeyinde toplamda 6 altın, 13 gümüş, 12 bronz madalya kazandı. 
İzmir Aliağa Taner Erol Karate Kulübü adına mücadele eden Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, 10-11 Yaş Erkekler Shobu Sanbon Kumite ve 10-11 Yaş Erkekler Takım Kata kategorilerinde tatamiye çıktı. Başarılı maçlar çıkaran Kaan Yüksel her iki kategoride üçüncülüğe uzanarak çifte bronzla Türkiye'ye döndü. Minik sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel, "10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadık. Hem Türkiye hem de Foça'mız için kürsüye çıktık. Başarılı ve güzel bir deneyim oldu" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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