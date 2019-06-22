Foça'da yüzme heyecanı

Seyfi GÜL/FOÇA, ()- Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri, İzmir'in Foça ilçesinde yapıldı. Mersinaki bölgesindeki mavi bayraklı Leon Oteli koyunda yapılan yarışlar 3 ayrı mesafe parkurunda, kadın ve erkekler kategorilerinde 7 ayrı yaş grubunda gerçekleştirildi. 41 kulüpten 158 sporcunun katıldığı yarışlar zevkli ve çekişmeli geçti. Açık su yarışlarının yapıldığı koy, Orak Adası, İncir Adası, İngiliz Burnu ve çevre sahillerin doğal güzellikleri yarışmacıları da izleyenleri de kendine hayran bıraktı. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle yarışmaların organizasyonunu gerçekleştiren Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Heves Bozbağ, Ümit Tolga Ardıç, koordinatör Baret İvedikoğlu ve Açık Su Teknik Kurul Üyesi Prof.Dr. Bahtiyar Özçaldıran tarafından verildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Heves Bozbağ, Açık Su Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerini gerçekleştirdikleri Foça'da kendilerine destek veren Foça Belediyesi, otel yönetimi, Emniyet Müdürlüğü personeli ve Foça halkına teşekkür etti. Bozbağ, "41 takımdan 158 sporcuyla çok güzel bir şampiyona ve Milli Takım seçmesi yaptık. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Daha sonra Len Cup'larımız var. Milli kadromuzu en iyi sporcularımızla oluşturup ağustos ayı itibarıyla yurt dışı yarışmalarına gitmeye başlayacağız. Burada yarışanlardan 25 -30 dolayında sporcu Milli Takımlarımızda yer alacak. Foça, açık su yarışmaları için çok daha başka yatırımlarla örneğin kamp eğitim merkezleri ile değerlendirilmesi gereken çok güzel bir yer. Avrupa ve dünya ölçeğinde sporcuların burada yarışacağı günleri görmeyi diliyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışların yapıldığı koy ve çevresinden detay görüntü.

- Yarışlardan görüntüler

- Madalya töreninden görüntüler

- Heves Bozbağ'ın açıklamaları



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